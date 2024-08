Fareste meglio ad accorgervi della nuova scena rap di New York

È da tempo che New York attende una nuova scena rap. Tre anni fa, Bobby Shmurda e la sua GS9 crew hanno messo a ferro e fuoco le strade della città rappresentando un lato di Brooklyn che ormai si vede raramente. Era una scena in cui haitiani, giamaicani e indi erano i benvenuti, una scena composta da teenager che non avevano alcuna preoccupazione al mondo tranne che fare soldi in ogni modo e possibilmente ballare mentre lo facevano. La città natale dell’hip-hop era tornata al centro del discorso. E poi, in meno di sei mesi, è finita, fermata da un ormai tristemente noto raid della polizia. La maggior parte delle persone hanno dato per scontato che il fermento creato da Bobby Shmurda e GS9 sarebbe evaporato, cosa che pareva ancora più probabile dopo la lunga sentenza di reclusione che hanno ricevuto tutti i membri del gruppo. Ma il segno lasciato da Bobby Shmurda prima dell’incarcerazione è stato tale da influenzare un’intera generazione di newyorkesi.

Negli anni successivi all’ascesa di Bobby Shmurda, artisti newyorkesi come A Boogie Wit Da Hoodie, Young M.A e ultimamente Cardi B sono stati in grado di farsi un nome. Ma ognuno di loro è emerso più come una presenza a sé stante, senza un suono o una scena che li legasse. Nel frattempo, la generazione precedente—raggruppata a grandi linee sotto l’ombrello della Beast Coast che conteneva A$AP Mob, Pro Era, Flatbush Zombies e The Underachievers—ha raggiunto l’età adulta e si è scavata una nicchia di tutto rispetto al di fuori della città. La nuova scena di Brooklyn, basata perlopiù nella zona di Flatbush, è fresca oltre che unita dal punto di vista tematico e sonoro, con un suo ecosistema di artisti e di media che la portano avanti. Canali YouTube come Flowtastic TV, So Dope Entertainment e WeTheMovement hanno fatto da piattaforma di lancio per gli artisti più giovani, postando spesso grezzi video girati di solito in una singola location tipo un parco o il cortile di un condominio.

Alcuni artisti hanno cominciato a spiccare, come ad esempio Curly Savv & Dah Dah, 22Gz, Sheff G, KJ Balla e Blixky Boyz. Musicalmente, le influenze più evidenti sono la drill di Chicago (in particolare il lavoro di G Herbo e di Lil Bibby), Meek Mill e Bobby Shmurda; la produzione è figlia di artisti come DJ L e Jahlil Beats. Ma nonostante l’ispirazione provenga da fuori città, ciò che rende speciale questo movimento è il suo legame con New York.



Questi artisti hanno una certa arroganza e un atteggiamento che non possono che venire da una formazione tutta newyorkese, il cui carisma è diverso da qualunque altro luogo. La spietatezza, il comportamento sconsiderato, i passi di danza e lo slang (in particolare “Gltttttt”, espressione che vuole imitare un colpo di pistola e viene usata in praticamente ogni canzone) identificano un movimento che qualcuno ha erroneamente definito una rinascita drill, mentre invece è una cosa a parte. L’energia è simile a quando i Diplomats sono esplosi improvvisamente nella scena di New York; non stavano facendo nulla che non fosse già stato fatto, ma mescolavano elementi di culture di fuori New York mantenendo quel nonsoché che rende speciale un artista newyorkese.

I problemi di questa scena nascente sono le faide interne e l’incapacità di alcuni suoi membri a restare fuori di prigione. È molto legata alla cultura delle gang e da questo deriva il rischio che l’intero movimento venga spazzato via da una crisi improvvisa come è successo a GS9. Questo è anche un punto di differenziazione rispetto al resto della scena rap di New York, che è più vecchia, più matura e ha perlopiù oltrepassato quello stadio della vita in cui non si pensa alle conseguenze delle proprie azioni. Eppure, con il giusto approccio e un po’ di fortuna, gli artisti di questo nuovo movimento hanno la possibilità di diventare molto di più di una nicchia; potrebbero insegnare a urlare “Gltttt” a tutto il paese. Quelle che seguono sono cinque delle canzoni migliori tra quelle che identificano questa scena.

22Gz – “Suburban”

Al centro di tutto c’è 22Gz, il cui primo singolo “Suburban” spara una raffica di giochi di parole e minacce con un flow che fonde lo stile di Meek Mill e G Herbo aggiungendovi una propria cadenza unica. Non sorprende che 22Gz abbia dichiarato di voler lavorare più di tutti con Meek Mill. “Suburban” è prodotta da AXL Beats, che è diventato uno dei producer di fiducia della scena avendo postato “beat in stile DJ L, G Herbo e Meek Mill” su YouTube e Soundcloud. Il suo è un nome che farete meglio a ricordarvi, e anche quello di 22Gz potrebbe diventarlo—se il rapper sarà in grado di liberarsi dei suoi ultimi guai legali che lo hanno fatto finire in prigione.

Sheff G and Corey Finesse – “No Suburban Remix”

L’attuale inno di New York e del movimento di Brooklyn centro è il remix della traccia di Sheff G “No Suburban“, che comprende il rapper ex GS9 Corey Finesse. Nata in risposta a “Suburban” di 22Gz, ha preso una strada tutta sua grazie alla voce profonda di Sheff G che molti hanno scambiato per accento britannico, e al suo carisma naturale che l’ha reso una figura di spicco nella scena. La partecipazione di Corey Finesse al remix è stato anche un fattore chiave, dato che si tratta di un volto conosciuto nella scena di Brooklyn, essendo comparso varie volte alla New York radio e avendo portato avanti fortemente la cultura haitiana nonostante lui stesso sia giamaicano. Ironicamente, vista la storia del brano, anche questo beat è di AXL Beats, come si capisce dal tipico suono di cassa e dalle campane.

KJ Balla – “Cookin’ Up”

“Cookin Up” di KJ Balla è un esempio della versatilità di questa scena e dimostra che il sound può tranquillamente andare da pezzi violenti che girano attorno a minacce fino a canzoni esuberanti tutte da ballare. Il flow di KJ Balla è più legato alla tradizione newyorkese rispetto a 22Gz o Sheff G e la sua strofa è davvero notevole per una canzone che punta a creare un fenomeno di ballo di strada. Potrebbe anche trattarsi di un pezzo chiave per raggiungere un pubblico al di fuori dei cinque boroughs.

Curly Savv and Dah Dah – “Double Body Bag”

Curly Savv e Dah Dah sono due punte di diamante del movimento di Brooklyn. Molte persone danno a “Gang Gang Gang” di Dah Dah il merito di aver fatto scoccare la scintilla iniziale. Curly Sayv e Dah Dah vanno di botta e risposta sopra una produzione di A-Jay Beats con una naturalezza che ricorda quella dei migliori G Herbo e Lil Bibby. Rientrano anche nella famiglia di New York, però, con un forte accento che ricorda Fabolous. In più 50 Cent ha detto di voler lavorare con loro.

Breezy Blixky, Nick Blixky, and Nas Blixky – “Different Type of Time”

I Blixky Boyz—questi sono solo tre di un gruppo più numeroso—sono affiliati a 22Gz e stanno facendo un bel po’ di casino. Il video è un’esplorazione profonda di Brooklyn in cui si trovano un botto di mosse e stili unici della zona che sembrano usciti da un manuale di Rowdy Rebel. Anche qua la produzione è di AXL Beats, mentre i flow ricordano G Herbo o Meek Mill—o anche 22Gz. Subito dopo l’arresto di 22Gz, i restanti Blixky Boyz sono diventati molto famosi e questa traccia potrebbe potenzialmente diventare la prossima hit a uscire da questo movimento.

