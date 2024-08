Sono arrivate nuove accuse di abuso sessuale a R. Kelly

A luglio Jim DeRogatis di Buzzfeed News ha pubblicato un lungo pezzo in cui descriveva l’esistenza di un “sex cult” attorno alla figura di R. Kelly, pezzo di storia dell’R&B. Stando alle testimonianze raccolte da DeRogatis, Kelly controllerebbe “ogni aspetto”, dal cibo al sonno al sesso, della vita di sei ragazze che ha conosciuto negli anni e poi convinto a trasferirsi con sé, separandole dalle loro famiglie. Ora Buzzfeed News ha pubblicato un nuovo pezzo-intervista che racconta l’esperienza di Jerhonda Pace, una ragazza di 24 anni, oggi madre di tre figli. Pace conobbe Kelly quando aveva quindici anni, cominciò ad avere rapporti sessuali con lui a sedici e firmò un accordo di non divulgazione in cambio di un compenso monetario dopo essere stata attaccata fisicamente.



Pace dice di aver conosciuto Kelly nel 2008, mentre il cantante era impegnato in un processo che lo vedeva accusato di aver prodotto pedopornografia. L’anno successivo Kelly invitò Pace a casa sua. I due ebbero un rapporto orale durante uno dei loro primi incontri, e Pace racconta che Kelly la obbligò a scrivere e firmare delle lettere false in cui sosteneva di avere rubato suoi effetti personali e che i suoi genitori volevano ricattarlo.



Il rapporto tra i due continuò: nel 2009 Pace disse a Kelly la sua vera età e, nei mesi a seguire, i due ebbero diversi rapporti sessuali. Pace sostiene che la maggior parte dei rapporti furono filmati senza il suo consenso, e conferma i dettagli del “culto” descritto da DeRogatis nel suo report precedente. Pace dice di essere stata obbligata a seguire le “regole” di Kelly”: doveva indossare vestiti larghi, non poteva usare il telefono e doveva chiedere il permesso per lavarsi, mangiare, andare in bagno e andarsene. Infrangere le regole significava venire attaccata e abusata, mentalmente e fisicamente.

Il rapporto tra i due terminò nel 2010, quando Kelly si accorse che Pace stava mandando un messaggio dal suo cellulare a un’amica: “Sono stata presa a schiaffi e soffocata. Mi ha sputato addosso”, ha dichiarato a DeRogatis. Pace cominciò a intraprendere un’azione legale e, nel giro di qualche settimana, firmò un accordo di non divulgazione in cambio della promessa che non avrebbe intentato causa nei confronti di Kelly.



Pace potrebbe incorrere in sanzioni per aver parlato pubblicamente del suo rapporto con Kelly, ma dice di averlo fatto per aiutare le ragazze che stanno ancora vivendo con lui: “Se posso parlare e aiutarle a uscire da quella situazione, è quello che farò”. Ha inoltre detto che Kelly “ha fatto [alle ragazze che vivono con lui] un brutto lavaggio del cervello” e che “in un certo senso le ricorda Charles Manson”.



L’avvocato di Kelly, Linda Mensch, ha già sostenuto la falsità delle accuse rivolte al suo protetto. Sempre a luglio Joycelyn Savage, una delle ragazze che vive con Kelly, ha detto a TMZ di “essere felice”, ma si è rifiutata di rispondere alla domanda “Sei libera di andartene quando vuoi?” Recentemente, Kelly ha annullato senza spiegazioni alcune date del suo tour degli Stati Uniti.



