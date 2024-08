Le 3 migliori nuove uscite di oggi

Ogni venerdì escono un sacco di cose nuove e a partire ogni settimana ve ne consigliamo tre. Ovviamente non possiamo metterci tutte le cose strane che ci piacciono sennò verrebbe fuori una playlist da cinque ore, ma quelle qua sotto vi permetteranno sicuramente di passare un buon weekend fuori dal conforto del vostro Release Radar.



MITSKI – BE THE COWBOY

È un momento molto positivo per la musica pop, in cui sembra che il pubblico abbia la mente più aperta che mai, in cui si può parlare di cose importanti in un singolo da classifica, in cui un album complesso, ambizioso e stratificato come Be The Cowboy di Mitski, è in grado di raggiungere le prime pagine e il massimo dell’esposizione. Basta un ascolto della seconda traccia “Why Didn’t You Stop Me?” per essere investiti dall’aria di libertà e di euforia di questo album, che si muove tra suggestioni retropop, disco e rock/cantautorali, mescolandole gioiosamente in pieno spirito contemporaneo, mentre i testi ci mostrano l’artista in tutte le sue sfaccettature, con la maschera del personaggio pubblico e completamente nuda.

DEATH CAB FOR CUTIE – THANK YOU FOR TODAY

Nel suo nono album, la band indie rock più indie rock del pianeta continua a fare quello che sempre fatto: piccole, intime canzoni piene di emozioni capaci di influenzare il cambiamento climatico da quanto fanno aumentare il battito cardiaco e sgorgare lacrime. A Ben Gibbard e soci bisogna riconoscere che non si sono arresi alla stereotipizzazione da band per ragazzini che era un rischio concreto dopo la repentina ascesa grazie a The O.C. a metà anni Duemila, ma hanno continuato a crescere con il proprio pubblico, mantenendo la costante dell’apertura e dell’onestà emotiva e delle belle canzoni di cantautorato elettrico, qui forse più che in passato indebitato al classico folk americano. Un ottimo disco per le nottate romantiche di questa fine d’estate.

IRON & WINE – “WAVES OF GALVESTON”

È arrivata la seconda anticipazione di Weed Garden, EP di Iron & Wine che uscirà il 31 agosto. Anche “Waves of Galveston”, come tutti i pezzi del disco, è un “avanzo” delle registrazioni del precedente album Beast Epic, ed è una bellissima ballata in finger picking dall’incedere pacifico ed arioso, come una radura nel bosco.

