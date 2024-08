Le tre migliori uscite di oggi

Ogni venerdì escono un sacco di cose nuove e ve ne consigliamo tre ogni settimana. Ovviamente non possiamo metterci tutte le cose strane che ci piacciono sennò verrebbe fuori una playlist da cinque ore, ma quelle qua sotto vi permetteranno sicuramente di passare un buon weekend fuori dal conforto del vostro Release Radar.

Per il resto, c’è sempre la playlist della settimana di Noisey su Spotify.

Videos by VICE

Lele Blade – Ninja Gaiden

Più che un guerriero nobile giapponese, Lele Blade sembra un mercenario pronto ad andare in guerra. La copertina del suo nuovo album Ninja Gaiden potrebbe benissimo essere quella di un videogioco d’azione, come quello da cui prende il nome. Ma invece dei livelli ci sono le canzoni, e invece dei proiettili da sparare ci sono le sue barre malinconiche. “Sognavamo ad essere i Co’Sang” dice il testo di “Friends” con CoCo: lui e Vale Lambo, con il progetto Le Scimmie, hanno messo la prima pietra per diventarlo. In questo lavoro solista Lele racconta “la sua strada, quella più pulita” e “lontana dalla malavita”, pucciando la sua voce in una melassa di autotune e rifiutando l’equazione rap campano = storie criminali.

Thom Yorke – Suspiria

Come per un regista come Luca Guadagnino dev’essere stato impegnativo fronteggiare il remake di un classico del grande Dario Argento, allo stesso modo dev’essersi sentito Thom Yorke al pensiero di comporre un “aggiornamento” della strabiliante colonna sonora originale dei Goblin. Infatti questo doppio LP uscito in pompa magna è a dir poco opulento, come se Yorke si sentisse in dovere di dimostrare tutto il suo valore. In un’ora e venti minuti di musica ha tirato fuori tutto il suo armamentario di soluzioni: momenti di elettricità statica dark ambient, svarioni psichedelici in salsa di krauti e aperture in cui sbircia da dietro le quinte e ritorna in territori più riconoscibili per fan dei Radiohead.

Leikeli47 – Pick A Color

In realtà queste tre canzoni non sono che un’anticipazione del prossimo album Acrylic, che uscirà il 15 novembre. Comunque se vi state chiedendo chi è Leikeli47 la risposta è “chissà”, visto che la rapper di Brooklyn non si fa mai vedere in faccia, preferendo indossare maschere, bandane e passamontagna. Ma del resto, come in tanti casi simili, il mistero sul suo volto o sulla sua identità passa in secondo piano quando schiacci fortissimo play lì sopra e ti ritrovi a ballare preso strabene e a cantare “This shit is a girl blunt / I only smoke girl blunts” — che poi tra l’altro è anche venerdì quindi probabilmente è ora di girarne una.

Segui Noisey su Instagram e su Facebook.