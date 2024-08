Il Giappone e l’UE hanno firmato un accordo per eliminare quasi tutti i dazi su cibi e bevande

Mentre Donald Trump e Vladimir Putin si scambiavano parole potenzialmente pericolose e, uhm, un pallone da calcio, alla conferenza stampa di Helsinki la scorsa settimana, il Primo Ministro giapponese Shinzo Abe e i leader dell’Unione Europea Donald Tusk and Jean-Claude Juncker, stavano parlando di commercio. Martedì le due parti hanno firmato un accordo fondamentale che porterà all’eliminazione di quasi tutte le tariffe sui prodotti scambiati tra Giappone e Unione Europea. Questo accordo include pezzi di macchinari, prodotti farmaceutici, borsette, cibo e bevande.

Tusk ha annunciato l’accordo tra Giappone e UE nell’ufficio del Primo Ministro Abe a Tokyo, chiamandolo ‘’Il più grande accordo commerciale bilaterale di sempre’’. Sottintendendo anche che le due potenze stavano combattendo la posizione isolazionista di Trump, che si è mosso invece per aumentare le tariffe sulle importazioni dei partner degli Stati Unitice.com.

‘’Lasciatemi dire che oggi è un ottimo giorno non solo per tutti i giapponesi e gli europei, ma anche per tutte le persone ragionevoli di questo mondo che credono nel rispetto comune e nella cooperazione”, ha detto Tusk. Che poi ha continuato: “In un momento storico nel quale qualcuno sta mettendo in dubbio quest’ordine, questo è un atto di enorme importanza strategica per una regolamentazione internazionale”.

Ed è anche piuttosto importante per i giapponesi amanti del Brie e per gli europei che si godono un bicchiere di Yamazaki single malt. L’accordo commerciale è ancora soggetto ad approvazione legislativa sia in Giappone che nell’Unione Europea, ma una volta ratificato, eliminerà il 99% dei dazi sulle merci giapponesi vendute in Europa e il 94% sulle esportazioni europee in Giappone, con il piano di estendere la percentuale anche qui al 99.





Tutto ciò si tradurrà in cibo e alcol meno costosi per i consumatori giapponesi ed europei. Il Giappone è il secondo più importante partner asiatico dell’Unione Europea in termini commerciali, dopo la Cina. E il vino è, naturalmente, una delle principali esportazioni. Solo nello scorso anno hanno comprato 1,7 milioni di ettolitri di vino europeo. E la tassazione corrente sul vino importato in Giappone è del 15 per cento.



In Europa, gli esperti industriali prevedono una bella spinta dell’industria dello Scotch, le cui esportazioni in Giappone sono cresciute a 82 milioni di sterline dal 2016.



Ma parlando di cose serie e pratiche, la riduzione quasi totale delle tasse sulle importazioni giapponesi si tradurrà per i consumatori europei in tè economico, manzo di Kobe, e i notoriamente deliziosi meloni Yubari.



Tirate un calcio al vostro bel pallone ogni giorno, che è meglio.

