Tutte le novità del nuovo annuncio di Club to Club

Anche se i ragazzi di Club to Club sono impegnati nell’organizzazione di Viva!, che scalderà la Valle d’Itria nel mezzo di agosto, nulla gli impedisce di continuare a droppare bombe per la classica edizione invernale del festival, che si terrà a Torino dall’1 al 7 novembre 2017. Abbiamo già parlato dei super-concerti dei Kraftwerk che chiuderanno la rassegna, come della line-up: sui palchi si alterneranno nomi che rimandano alle più disparate anime dell’elettronica e della sperimentazione—Nicolas Jaar, Richie Hawtin, Kamasi Washington, Arca, Bonobo, Amnesia Scanner e Ben Frost, solo per dirne alcuni.

Ecco ora arrivare qualche nuovo annuncio: come vedete dal cartellone qua sotto, a C2C si terrà in esclusiva l’unico altro concerto di Liberato del 2017 dopo quello dello scorso Mi Ami. Si aggiungono inoltre quegli adorabili matti dei ragazzi di ArteTetra, così come quella garanzia del clubbing che è The Black Madonna. Inoltre, si aggiungono al cartellone una caterva di nomi: Demdike Stare, Gabber Eleganza, Kelly Lee Owens, Laurel Halo, Mana, Smerz e Yves Tumor, tutti insieme sul rinnovato Red Bull Music Academy Stage del Padiglione 2 del Lingotto.

Club To Club si svolge dall’1 al 7 novembre a Torino. Gli abbonamenti early bird sono disponibili sul sito del festival.

