Questo nuovo anticoncezionale ha già 3 lati positivi

L’idea che gli uomini riescano a controllarsi durante il sesso senza doversi mettere il preservativo sembra ragionevolmente folle. Ma le altre opzioni a disposizione per gli anticoncezionali maschili in senso stretto, dall’invenzione del preservativo in poi, sono ben poco appetibili: tra queste c’è la trovata bruta di un falegname tedesco che si è fatto impiantare un interruttore nello scroto con cui si può scegliere se eiaculare oppure no attraverso un bottone.

Tra le varie opzioni c’era il Vasalgel, un anticoncezionale maschile in forma di puntura di ormoni. Test clinici hanno però dimostrato che ci sono delle controindicazioni, ma non molto diverse da quelle della pillola: mal di testa, nausea, malumore.

Ora forse è arrivato il momento di un’alternativa, presentata in un paper sul sito PNAS, che sembra troppo bella per essere vera: per i ricercatori si tratta di una svolta sulla strada del metodo contraccettivo universale, che può essere usato dagli uomini tramite cerotto e dalle donne tramite anello vaginale.

I principi attivi alla base di questo metodo rivoluzionario non si trovano nella sintesi di qualche molecola chimica, ma in piante come l’aloe vera e il mango, anche in piccolissime quantità. Si chiamano Pristimerin e Lupeol. Il Pristimerin, estratto dalla pianta asiatica Tripterygium wilfordii, funziona già a partire da dosi minime ed è usato da secoli nella medicina cinese tradizionale —possibilmente entrambe le sostanze hanno un futuro roseo davanti a sé come anticoncezionale naturale.

Polina Lishka è professoressa associata di Biologia Molecolare all’università di Berkley, California, e ha condotto degli studi sul modo in cui agiscono entrambe le sostanze, sabotando lo sperma del suo team di ricercatori.

La forma degli spermatozoi è fatta in funzione di due compiti principali. Il primo è nuotare lontano, circa 24.000 volte la lunghezza del suo corpo, il secondo è sfondare con la testa il muro dell’ovulo femminile.

Gli scienziati chiamano questo particolare movimento “Powerkick”. Si verifica quando lo spermatozoo raggiunge la cellula uovo. L’elettricità necessaria per effettuarlo viene presa dagli ioni, che scorrono tramite un canale di calcio di nome Caspert.

Come hanno scoperto i ricercatori californiani, entrambe le sostanze, il Pristimerin e il Lupeol, sono in grado di disattivare questo canale del calcio. Piuttosto che impedire agli spermatozoi di nuotare verso la cellula uovo, come fanno i preservativi e il diaframma, disattivano le sostanze chimiche che permettono il movimento della fecondazione.

La sostanza potrebbe essere utilizzata in futuro anche come metodo di contraccezione di emergenza. La cosa dovrebbe star bene anche agli anti-abortisti, perché nel caso ideale lo sperma non perfora la membrana cellulare e pertanto non avviene fecondazione — non dà vita all’embrione che, sostengono i contrari alla pillola del giorno dopo, sarebbe già una forma di vita.

C’è qualcosa di meglio? Sì! Perché la co-autrice dello studio Lishko è stata molto felice di dichiarare alla BBC che finora non sono state riscontrate controindicazioni — tutto il contrario del caso Vasalgel.

Comunque, per ora, i test clinici non sono ancora andati così avanti: l’effetto anticoncezionale fino a questo momento è stato riscontrato soltanto in laboratorio. I risultati definitivi verranno resi noti alla fine dell’anno.

Nel caso di una scoperta così promettente, è chiaro che una serie di aziende siano già ai blocchi di partenza, pronte per commercializzare e lanciare sul mercato la rivoluzione della contraccezione. Il più grande ostacolo che si frappone tra le ricerche di Lishko e la fondazione di una startup è il procacciarsi le sostanze: un’estrazione dal mango produce pochissimi risultati, e il contenuto potrebbe diventare ancora più costoso nella sintesi.

Prima di iniziare a piantare aloe sul balcone in vista del prossimo puntello, pensateci bene: al momento l’anticoncezionale maschile più sicuro è ancora sempre il preservativo.