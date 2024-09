Il nuovo singolo dei Decibel di Enrico Ruggeri assomiglia molto alla sigla di “Robin Hood”

Enrico Ruggeri ha finalmente resuscitato la sua prima band, i pionieri punk Decibel. Il nuovo singolo “My My Generation” è uscito venerdì scorso, perché praticamente non so se lo sapete ma è il 2017 e sono passati quarant’anni dal 1977, e il 1977 è stato “l’anno del punk” no? Anche se ci tengo a precisare, solo con lo scopo di irritare Enrico “Punk Prima Di Te” Ruggeri, che secondo Discogs il primo singolo dei Decibel è uscito nel ’78.

Ma come suona questo ritorno? In poche parole: incredibilmente simile alla sigla di “Robin Hood” cantata da Cristina d’Avena. BOOM! Vi scoppia la testa? Sentite con le vostre orecchie.

