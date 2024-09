Come Obama vuole impedire a Trump di trivellare l’Artico e l’Atlantico

La settimana scorsa, il presidente Obama ha usato il proprio potere esecutivo per proteggere enormi porzioni di Artico e Oceano Atlantico dallo sfruttamento delle loro risorse. La Casa Bianca ha annunciato che che il 98 percento delle acque artiche controllate federalmente, per un totale di 115 milioni di acri, insieme ai 3,8 milioni di acri di canyon sottomarini al largo della costa atlantica, saranno permanentemente protetti dalle trivelle che estraggono combustibili fossili.

Il presidente uscente ha in pratica agito in tutta fretta per proteggere l’ambiente da un’amministrazione meno orientata alla sua salvaguardia, ma secondo alcuni potrebbe non essere sufficiente. All’inizio di quest’anno, il presidente Obama ha emanato un divieto per le trivelle nell’Oceano Atlantico (nonostante fosse stato in precedenza favorevole). E mentre la decisione è stata accolta con entusiasmo dai gruppi ambientalisti, molti hanno pensato che la legge sulle trivelle al largo delle coste sarebbe stata prima o poi ribaltata dai piani di Trump.

Videos by VICE

Immagine: Bureau of Ocean Energy Management

La frustrazione di queste persone è ben comprensibile; la prossima amministrazione ha giurato di sovvertire grossa parte del lavoro fatto per la questione climatica dal presidente Obama. Dopo che il Dipartimento degli Interni ha valutato la possibilità di aprire l’Artico e l’Oceano Atlantico alle trivelle, è diventato evidente che qualcosa andava fatto.

Per questo, gli ambientalisti stanno facendo pressioni sul presidente perché invochi una legge poco nota che potrebbe salvaguardare permanentemente le aree marine dalla “rivoluzione energetica” di Trump. Ora, sembra proprio che Obama li abbia ascoltati.

Un’oscura clausola che accompagna una legge del 1953 chiamata Outer Continental Shelf Lands Act (OCSLA)—che regola l’implementazione di trivelle al largo della costa—permette al presidente di escludere alcune parti della piattaforma continentale dalle estrazioni minerarie, comprese i futuri sviluppi del petrolio e del metano. Sancisce che il presidente possa, “di tanto in tanto, escludere dalla disposizione qualsiasi delle terre prive di previo contratto di utilizzo” sotto le acque marine federali.

Confronto alla legge Antiquities Act, usata più spesso, secondo cui il presidente e il Congresso possono decretare parti di terra monumento nazionale, conferendo loro così alcune protezioni, la clausola dell’OCSLA è considerata equivalente in termini di autorità legislativa.

Eppure, a differenza della clausola, l’Antiquities Act può essere usato solo per le aree che circondano “oggetti di interesse storico o scientifico” e per “l’area più piccola e che disponga della cura appropriata per l’oggetto da conservare.”

“[La clausola] è perfetta per ciò che il presidente voleva cercare di ottenere. Non ha limiti di alcun tipo in termini di dimensioni. Quando vuoi pensare in grande, questa è la legge da usare,” mi ha detto Niel Lawrence, un avvocato del National Resources Defense Council.

Immagine: Bureau of Ocean Energy Management



Il presidente Obama ha convocato la delegazione del Congresso diverse volte durante il suo secondo mandato, benché per situazioni minori.

Questo mese, ha vietato l’accesso alle trivelle a parti del mare di Bering. L’anno scorso, ha escluso parti del mare di Beaufort e di Chukchi. E nel 2014, ha imposto un divieto simile sui futuri utilizzi della Baia di Bristol in Alaska e dell’area nota come North Aleutian Basin.

Ma fino a pochi giorni fa, nessuna di queste protezioni era permanente. Si trattava di una revoca di permessi per un periodo, “senza una data di scadenza specifica.” Nella sua dichiarazione a proposito dell’oceano Artico e Atlantico, invece, il linguaggio utilizzato è decisamente esplicito. Queste sono aree da considerarsi “escluse da attività di prelievo gas e petrolio indefinitamente,” ha detto il presidente in una deposizione.

Altri presidenti hanno sfruttato questa clausola, ma in genere per delimitare santuari marini o proteggere la natura selvaggia. Il presidente Eisenhower, per esempio, l’ha usata per proteggere in via permanente un’area vicino a Key Largo, in Florida, nel 1960. Il presidente Nixon l’ha usata nel 1969 dopo che una perdita di petrolio ha minacciato la costa di Santa Barbara in California. E nel 1990, il presidente George H.W. Bush ha fatto la stessa cosa per coste della California, della Florida, di Washington, dell’Oregon e del New England, per un periodo di 10 anni.

“Obama ha usato [la clausola] 12(a) diverse volte, ma mai per eliminare in modo permanente certe aree dalle trivellazioni petrolifere,” mi ha detto per email Patrick Parenteau, un professore di diritto ambientale dell’università del Vermont.

“Ha escluso zone come la Baia di Bristol ‘a tempo indeterminato’ ma è diverso da un divieto permanente. È questo il fattore nuovo e senza precedenti.”

Il fatto che la legge sia stata usata di rado e che abbia un linguaggio ambiguo sono ciò che dà speranza agli ambientalisti. A differenza degli ordini esecutivi, che possono spesso essere recisi dai presidenti successivi, la clausola dell’OCSLA non contiene alcun linguaggio che permetta a un successore di annullarla, stando al parere di alcuni esperti.

Dato che la legge non è mai stata contestata in tribunale, qualsiasi tentativo di rimozione della dichiarazione del presidente Obama non avrebbe precedenti legali.

Nel 1938, un avvocato ha concluso che l’Antiquities Act non potesse essere annullato dai poteri del Congresso o da un altro presidente, stando alle istruzioni del National Resources Defense Council. Applicando la stessa logica alla clausola dell’OCSLA, è possibile che il governo Trump debba fare molta fatica per abolire le protezioni dell’Artico e dell’Oceano Atlantico stabilite dal presidente Obama.

“Il congresso può assolutamente contestare questa legge. Ma dubito seriamente che abbiano voglia di impantanarsi in un centinaio di sfide e imprese diverse per riuscire a sovvertire il piano di Obama,” mi ha detto Peter Shelley, un avvocato della Conservation Law Foundation.

Ci sono vantaggi nel portare la questione in tribunale, ad ogni modo, nel cercare di creare un precedente. Molti esperti credono che il presidente Obama abbia agito secondo un’autorità delegata legalmente dal Congresso. A differenza “di ordini più leggeri,” ha aggiunto Shelley, “qualsiasi azione del Congresso finirà impantanata nei tribunali per tanto tanto tempo.”

Ugualmente, un Congresso a maggioranza repubblicana difficilmente vedrà di buon occhio la decisione del presidente Obama. E Trump potrebbe anche modificare le zone di esclusione, cosa che è già successa con altri presidenti. Dopo che il presidente Clinton escluse un totale di 300 milioni di acri della piattaforma continentale esterna nel 1998, il presidente George W. Bush ha reintegrato 50 milioni di acri nel 2007 come parte del Gulf of Mexico Energy Security Act.

“Nessun divieto può essere davvero permanente,” ha detto a CBC News Erik Milito, direttore legale all’American Petroleum Institute.

Le acque dell’Artico che il presidente Obama ha protetto sono rinomate per la loro unica biodiversità. Diverse specie in via d’estinzione, come le balene grigie, i beluga e gli orsi polari dipendono da questa importante riserva di pesce per sopravvivere. Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau ha annunciato una restrizione simile per le trivelle nelle acque dell’Artico, ma sarà soggetta a revisione tra cinque anni.

Alla conferenza di quest’anno dell’American Geophysical Union, dove migliaia di scienziati hanno esaminato le minacce generate dal cambiamento climatico, la National Oceanic and Atmospheric Administration ha dato un cartellino rosso all’Artico in termini di salute ecologica.

Nell’Atlantico, il presidente Obama ha salvaguardato un perimetro di canyon sottomarini che si estende dalla Virginia al confine canadese.

All’inizio dell’anno, il presidente aveva creato il primo monumento nazionale nell’Oceano Atlantico, che è all’incirca grande come il Connecticut. Alcuni pescatori si sono opposti pubblicamente alle trivelle al largo del New England, per paura dei danni catastrofici che la zona di pesca più importante della nazione potrebbe subire.

“Penso che dopo l’elezione, Obama si sia chiesto, ‘Come faccio a rendere i risultati della mia amministrazione il più duraturi possibile?’” ha detto Lawrence.

“Questa legge è l’unica risposta.”