Perché gli uomini cambiano così raramente le lenzuola del letto?

Nel mio cuore ho uno spazio speciale riservato a chi studia qualcosa di buffo e in grado di confermare tutte le mie idee e i pregiudizi sugli uomini—ad esempio, che gli uomini single a malapena lavano e cambiano le loro lenzuola. Come sospettavamo, in una nuova ricerca è stato confermato che gli uomini possono rivelarsi piuttosto disgustosi.

Nello specifico, dopo aver interpellato 2.250 adulti britannici, si è scoperto che quasi la metà non cambia coperte e lenzuola persino per quattro mesi, e il 12 percento ammette che potrebbe anche capitare per periodi più lunghi. Per correttezza, è anche giusto ammettere che il consiglio generale di cambiarle ogni tre o quattro giorni—al massimo una volta alla settimana, o, esagerando, ogni due settimane—pare eccessivo in senso opposto.

Tuttavia, nessuno ha intenzione di giustificare quei quattro mesi che separano un uomo dalle sue lenzuola pulite, e anzi vogliamo solo chiederci: per quale ragione ciò accade?

Johnny ha 27 anni, preferisce rimanere anonimo visto che si vergogna e racconta di non ricordarsi l’ultima volta che ha cambiato le lenzuola. Johnny confida che, a meno che non debba condividere il letto con un’altra persona, non vede ragione per mantenerle debitamente pulite. “Qual è il punto?” chiede. “Sono solo io a usare il letto ogni notte, cosa ci guadagno dal cambiarle più spesso?”

Benché questo tipo di logica possa sembrare sensata, secondo Laura Baillie, professoressa associata in scienze sociali alla Open University, potrebbe essere un sintomo di una delle diagnosi preferite su TikTok: la weaponised incompetence, cioè l’incompetenza che diventa un’arma.

“Con questo termine di solito si intende quegli uomini che fingono di non saper fare niente in maniera tale da occuparsi di meno delle mansioni in casa,” spiega. “L’idea è che in questo modo l’altra persona si sentirà frustrata e si farà carico della mansione, senza chiedertelo più.” Baillie ci si ritrova: “Gli uomini con cui ho fatto sesso e che avevano lenzuola disgustose tendevano effettivamente ad affidarsi ad altre persone che si prendevano cura di loro: una madre, partner precedenti e via dicendo.”

Nonostante sia un problema soprattutto nelle relazioni, per Baillie questo tipo di incompetenza riguarda anche gli uomini single. Eppure, spinge anche a chiedersi se gli uomini in una relazione cambierebbero davvero le lenzuola se non fossero sollecitati dall’altra persona, nonché se non ci siano questioni e temi più complicati da considerare.

Will, 29 anni, cambia di solito le lenzuola una volta alla settimana, ma spiega anche che quando la sua salute mentale è sotto pressione è uno di quei compiti che vengono subito accantonati. “So che è disgustoso, ma in quei momenti mi sento così perduto e con poco riguardo verso me stesso da disinteressarmene,” racconta. “Il 75 percento del problema è dato dal non avere energie per farlo. Il fatto di volermi punire supplisce al 25 percento mancante.”

Aggiunge: “In questi casi sono pienamente consapevole dello stato in cui mi trovo, e di quanto sia necessario pulire e lavare la stanza e me stesso… Ma la mancanza di energia vince su ogni cosa. C’è una piccola parte di me che mi sussurra che non merito niente di bello, e ogni pensiero ne viene influenzato.”

Baillie prova empatia per questo discorso, ma scarta la teoria: “Il tasso di depressione è in realtà più alto nelle donne… Ovviamente la salute mentale maschile è un argomento serio, visto che tre quarti dei suicidi riguarda proprio gli uomini, ma pensare che questo implichi che gli uomini sono più depressi e che per questa ragione tengono meno all’igiene è sbagliato; non viene confermato dai dati in nostro possesso.”

“Voglio segnalare un altro tema su cui puntare per trovare una spiegazione: il condizionamento sociale. Alle donne non è permesso avere un cattivo odore,” sottolinea. “Le donne devono presentarsi sempre a dovere e ben tenute, in maniera molto più profonda e continuativa rispetto agli uomini, altrimenti vanno incontro allo stigma sociale.”

In ultima analisi, ha senso che quegli uomini non cambino o lavino le lenzuola, visto che non devono affrontare le stesse conseguenze delle donne. Che sia per il condizionamento di dover essere sempre pulite, o di dover badare e curare gli uomini, il risultato finale è sempre lo stesso.

La mia umile opinione è che sarebbe il caso di adottare un approccio diverso. Del tipo, “Se non puoi batterli, unisciti a loro,” anche perché il goblin mode è qui per restare, non è solo un meme effimero e passeggero.

@GlNATONIC