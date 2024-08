Ok è quasi ufficiale: sta per uscire il remaster di ‘Spyro The Dragon’

Ottime notizie per i nostalgici di Spyro The Dragon, il gioco per PlayStation lanciato nel 1998 che ha come protagonista il leggendario drago viola: qualche ora fa sono comparsi degli screenshot leakati e delle copie in pre-vendita su Amazon Messico di Spyro Reignited Trilogy, la versione remastered per PlayStation 4 e Xbox One.

La notizia non è ancora stata confermata dai canali ufficiali, ma secondo alcune voci di corridoio l’annuncio sarà dato nel pomeriggio di oggi. Stando a quanto scritto sulla pagina di Amazon dedicata, comunque, il gioco includerà i tre capitoli della saga in versione HD: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! e Spyro: Year of the Dragon e sarà disponibile dal 21 settembre 2018.

Guardate alcune delle immagini leakate pubblicate da Pixelpar: