Sarà un mese e mezzo che parlo in giro di Lil Nas X e di “Old Town Road”, ma chi non è pienamente nelle cose della musica mi guarda un po’ perplesso quando faccio il suo nome. Poi dico “Massì che la sai”, comincio a cantare degli horses che ho in the back e il viso che ho di fronte si distende in un sorriso.

La storia di “Old Town Road” è bellissima: tizio sconosciuto compra un beat a 30 dollari, ci fa un pezzo tutto western, inizia a esplodere come un meme, dopo varie vicissitudini (che comprendono una polemica su cosa sia il country e un remix con il papà di Miley Cyrus) diventa un disco di diamante. È al primo posto negli Stati Uniti da ormai chissà quanto ed è rimasta lì sconfiggendo nuovi singoli di gente tipo Taylor Swift, Drake, Ed Sheeran e Justin Bieber. Tutto bellissimo.

E niente, ieri era l’ultimo giorno del pride month e Lil Nas X ha fatto coming out. Lo ha fatto in un tweet:

https://twitter.com/LilNasX/status/1145428812404068352

“Alcuni di voi lo sanno già, ad altri non frega niente, altri ancora non vorranno avere a che fare con me, ma prima che questo mese finisca voglio che tutti ascoltiate attettamente c7osure”, cioè il brano di chiusura del suo progetto d’esordio 7. Il testo del pezzo dice: “Devo essere sincero, voglio e ho bisogno di lasciarmi andare, usare il mio tempo per essere libero”. E ancora, “Non farò più finta, le previsioni dicono che dovrei proprio lasciarmi crescere / Basta luci rosse su di me baby, saranno solo verdi, devo partire / Mettere il mio passato in valigia e abbandonarmi al futuro / È così, non posso pentirmi di non averlo fatto quando sarò vecchio.” Non proprio parole esplicite, ma che possono sicuramente essere lette sotto una luce diversa dopo le parole di Lil Nas.

Infine, il rapper ha postato un dettaglio della copertina di 7 scrivendo “pensavo fosse ovvio”: zoomando, uno dei grattacieli sullo sfondo è color arcobaleno.

deadass thought i made it obvious pic.twitter.com/HFCbVqBkLM — ☆ ‧‧̩̥·‧•̥̩̥͙‧·‧̩̥˟͙冬˟͙‧̩̥l (@LilNasX) June 30, 2019

Detto questo: è stato un bel Pride month, bravi tutti, bravo Lil Nas. Vai a insegnare al mondo come si tengono gli horses in the back.



