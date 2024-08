Questo tizio sta vendendo i suoi dati di Facebook su eBay

Google e Facebook sono due delle aziende più quotate degli Stati Uniti e la maggior parte dei loro ricavati deriva dalla vendita di spazi pubblicitari. La ragione per cui questi giganti di Silicon Valley possono controllare tre quarti del mercato delle pubblicità americane è perché detengono una quantità consistente di dati sui propri utenti, che possono essere utilizzati per targetizzare le pubblicità con precisione mostruosa. Questi dati utente non sono salvi da eventuali abusi, come il recente scandalo di Cambridge Analytica ha dimostrato, ma persino dopo la conferma che i dati di 87 milioni di americani erano stati compromessi, le quotazioni di Facebook ne hanno risentito appena di striscio.

Se queste aziende stanno capitalizzando sui nostri dati e non riescono neanche a tenerli al sicuro, non dovremmo almeno ricevere una piccola parte del bottino? Il 26enne di Londra Oli Frost la pensa esattamente così, ecco perché ha messo tutti i suoi dati di Facebook in vendita su eBay lo scorso fine settimana.

Videos by VICE

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da MOTHERBOARD e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale.

“Ho ricevuto tonnellate di email da qualsiasi azienda la settimana scorsa per via del GDPR, tutte su quanto i miei dati siano importanti per loro,” mi ha detto Frost via email. “Mi sono reso conto di aver ceduto i miei dati gratis per anni, mi sembrava ora di riscuotere la mia parte.”

Nell’annuncio pubblicato sul sito di aste online sabato scorso, Frost ha offerto tutti i suoi dati personali di Facebook, a partire da 99 centesimi. I dati sono stati prelevati usando un tool di Facebook che permette a chiunque di scaricare una documentazione completa della propria attività sul social. Stando all’annuncio di Frost, i dati includono “qualsiasi like, post e vacuo commento emesso da quando avevo 16 anni,” “foto che risalgono a quando portavo la frangia e ascoltavo Billy Talent,” e “un sacco di altra roba, tipo per chi ho votato, il nome del mio capo, e dove vive tutta la mia famiglia.”

Frost non è alla sua prima impresa su internet — è il tizio dietro a Lifefaker, la app che fa sì che la tua vita sembri perfetta sui social media, e Flopstarter, una piattaforma di crowdfunding per pessime idee. A prescindere, però, l’idea di permettere a qualche sconosciuto di comprare le foto di quando avevi 16 anni, per non parlare di nomi e indirizzi di tutti i membri della tua famiglia, è abbastanza brutale da farci riflettere un attimo.

Frost ha detto di non essere preoccupato che i suoi dati possano essere usati in modo inappropriato, comunque. Nell’annuncio, nega al più alto offerente “il permesso di rubare la mia identità e aprire una fabbrica per farci lavorare gente sfruttata,” ma non ha pensato, mi ha detto, alla possibilità che i suoi dati vengano usati per ricattarlo.

“Ho una teoria — dietro tutti i maggiori offerenti c’è in realtà mia mamma che cerca di insegnarmi una dura lezione sulla vita,” ha detto Frost.

Uno screenshot dell’annuncio su eBay per i dati di Facebook di Oli Frost, in data 29 maggio 2018.

Mentre scrivo, i dati di Frost hanno attirato 43 offerenti e un’offerta massima di circa 385 dollari. Frost ha detto di voler donare tutti i soldi alla Electronic Frontier Foundation, un’organizzazione no-profit prominente che lotta per i diritti digitali e la privacy online. Se poi il compratore finale farà o meno un buon affare con i suoi dati personali è tutto da vedersi, ha detto Frost, perché non ha idea di che valore abbiano effettivamente i suoi dati.

Ho cercato di capirlo online, ma gli articoli erano tutti molto lunghi,” ha detto Frost. “Ecco perché ho chiesto la risposta a internet.”

Aggiornamento: Al momento della traduzione del pezzo, il link all’annuncio originale su eBay sembra non funzionare più. Purtroppo non potrete appropriarvi dei dati di un perfetto sconosciuto. Qui, però, trovate la versione cache della pagina.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.