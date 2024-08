Stiamo usando l’Olio di Cocco per qualsiasi cosa, e sbagliamo

Noi essere umani siamo in fondo dei creduloni. Vogliamo soltanto mangiare qualcosa che sappia di buono, che ci faccia ringiovanire, sentire pieni di energie e ci faccia stare lontani anni luce dal nostro medico di base. Negli ultimi anni, la nuova corrente dei blogger salutisti, naturopati, celebrità ed esperti di medicina integrata hanno deciso che la panacea per tutti i mali è l’olio di cocco. È stato insignito dei seguenti poteri miracolosi: tonico per la perdita di peso; booster per le difese immunitarie; arma contro il cancro; trattamento contro l’Alzheimer; potente medicinale per l’HIV; rimedio per l’acne; lubrificante per il sesso.

Nell’agosto 2018, però, milioni di compiaciute noci di cocco, e ancora più compiaciuti blogger wellness sono stati messi a tacere quando la professoressa di Harvard Karin Michels, durante una lezione in Germania, ha parlato di “Coconut Oil & Other Nutritional Errors” (Olio di Cocco & altri errori nutrizionali).

La lezione includeva un’affermazione della Michels sull’olio di cocco, che sarebbe “una delle cose peggiori che puoi mangiare” e “puro veleno”.

Il video della sua lezione, che è stato rimosso da YouTube, ha generato un dibattito globale e anche una mail dalla commissione indiana di orticultura al rettore della T.H. Chan School of Public Health di Harvard, chiedendo una ritrattazione, che non è mai arrivata.

L’olio di cocco non ti ucciderà. Ma è vero anche non curerà tutte le malattie del mondo, non importa quello che dicono i fanatici del fitness. Come tutti gli oli, anche quello di cocco è composto dal 100% di grassi. Ovviamente ci sono tanti tipi di grassi – e a differenza di altri oli – che sono composti da grassi insaturi, l’olio di cocco è composto quasi interamente da grassi saturi – cosa che lo fa rimanere solido a temperatura ambiente. L’olio di cocco, però, contiene anche dei sottotipi di grassi acidi chiamati trigliceridi a media catena.

“L’olio di cocco ha una percentuale molto alta di acido laurico – trigliceride a media catena” ha dichiarato Rabia De Latour, gastroenterologa e assistente alla facoltà di medicina della NYU Langone Health. Questo elemento dell’olio di cocco viene citato molto spesso da chi ritiene che l’alimento sia antibatterico, antivirale, antimicrobico e abbia proprietà anti-cancro. L’acido laurico viene considerato un tonico per la salute da chiunque, da Dr. Oz ad Angelina Jolie, ma molti esperti hanno sottolineato la mancanza di ricerche legittime sui suoi presunti effetti benefici.

L’olio di cocco è una panacea, veleno, o, come tutte le altre cose, buona se lo usate in modo moderato?

Ecco quello che la scienza ha da dire sui benefici, veri o presunti, dell’olio di cocco.

Dimagrirò cucinando con l’olio di cocco?

No, probabilmente non perderai peso usando olio di cocco invece che altri grassi.

È vero, però, che gli acidi grassi influiscono sul corpo in modo diverso rispetto ad altri. Vengono assorbiti molto più velocemente dagli acidi grassi a catena lunga, cosa che permette loro di passare direttamente fuori dal tratto digestivo e viaggiare fino al fegato per essere metabolizzato in energia senza passaggi intermedi.

È anche meno probabile che siano conservati come tessuto adiposo, e alcune ricerche hanno dimostrato che usare grassi a media catena aiuta a perdere peso, rispetto a se usassi quelli a catena lunga, contenuti ad esempio nell’olio d’oliva.

Negli studi che dimostrano ciò, però, i partecipanti hanno assunto oli composti esclusivamente da grassi a media catena, e nell’olio di cocco solo una metà degli acidi grassi è composta fa acido laurico. E per di più, l’acido laurico è in verità al limite del confine che separa acidi a media catena e lunga. La sua formula molecolare è composta da 12 atomi di Carbonio, e un acido grasso a media catena lo è se va dai 6 ai 12 atomi di carbonio. Solo una piccola parte di olio di cocco è composta da altri acidi grassi a media catena, più in linea. Insomma sarebbe un po’ tirata per i capelli applicare i risultati dello studio sulla perdita di peso anche all’olio di cocco.

Può l’olio di cocco abbassare il mio colesterolo?

Molto probabilmente no!

I grassi saturi possono incrementare i livelli del colesterolo, secondo l’American Heart Association, e l’olio di cocco ha livelli incredibilmente alti di grassi saturi. Contiene, infatti, più di 11 grammi di grassi saturi per cucchiaino, mentre l’olio d’oliva ne ha meno di 2 grammi. Anche il burro, con soli 7 grammi, ne contiene meno.

I ricercatori hanno dimostrato come l’olio di cocco possa incrementare la percentuale di colesterolo buono nel corpo, ma allo stesso tempo aumenti i livelli anche di quello cattivo. De Latour dice che i lati negativi del consumo dell’olio di cocco superano di gran lunga i benefici che potrebbero dare al colesterolo buono. I grassi saturi non sono terribili, ma aumentando anche il colesterolo cattivo, si rischiano problemi cardiaci e nello specifico attacchi di cuore, mi dice De Latour. L’olio di cocco è così pieno di grassi saturi che lei consiglierebbe al suo posto addirittura il burro come alternativa più salutare. Ma non c’è bisogno di tagliarlo completamente: “Non direi di eliminarlo dalle nostra vite e buttarlo nella spazzatura”, dice la ricercatrice “Direi però di usarlo con parsimonia”.

Consumare olio di cocco aiuterà il mio sistema immunitario?

Un cucchiaio di olio di cocco, o usarlo per cucinarci, non vi metterà al riparo dall’influenza di stagione. “Ci sono troppe segnalazioni da fonti davvero poco attendibili, che affermano che l’olio di cocco abbia proprietà anti-virali e anti-micotiche, ma non ci sono abbastanza prove che supportino queste tesi”, risponde De Latour. “Non ne raccomanderei l’uso medico per questi scopi”.

I ripetuti giudizi erronei sui benefici dell’olio di cocco per combattere malattie e virus sembrano arrivare dagli avvocati della medicina alternativa, che estrapolano da studi scientifici informazioni che non vengono lette fino in fondo. L’acido laurico e il suo derivato, come la monolaurina, hanno per esempio dimostrato di poter uccidere i batteri in laboratorio, ma non ci sono prove che mangiare un cucchiaio di olio di cocco possa aiutare a combattere il terribile raffreddore che hai in questo momento.

L’olio di cocco aiuterà la tua salute mentale?

Forse? Ma non lo sappiamo ancora.

I cervelli dei pazienti che soffrono di Alzeheimer, lottano per elaborare il glucosio, la principale fonte di energia per il corpo. Alcuni ricercatori suggeriscono che i chetoni, che provengono da acidi grassi decomposti, potrebbero fornire una fonte di energia alternativa per alimentare il cervello.

In uno studio del 2004, alcune dosi di acidi grassi a media catena hanno migliorato le performance cognitive in 20 pazienti che soffrivano di Alzheimer o di deterioramento cognitivo, e nel 2018 uno studio pilota di una dieta chetogena in pazienti con Alzheimer ha portato a dei miglioramenti nelle funzioni cognitive – anche se questi studi sono stati condotti esclusivamente con acidi grassi a media catena, e non è stato studiato l’olio di cocco nello specifico.

L’acido laurico, quello presente nell’olio di cocco, può portare alla chetogenesi, ma non si è dimostrato specificatamente che riesca ad aiutare chi soffre di deterioramento cognitivo. I ricercatori che studiano la dieta chetogena in relazione all’Alzheimer ai primi stadi, e l’Alzheimer’s Association, affermano che non c’è al momento nessuna evidenza scientifica dell’efficacia dell’olio di cocco nel trattare questo tipo di malattie.

L’olio di cocco può prevenire il cancro?

Non abbiamo prove sostanziali neanche di questo. Ma, le cellule cancerogene amano il glucosio—e la dieta chetogene, in cui è ammesso l’olio di cocco, cerca di affamare il corpo di glucosio, quindi questa teoria è una di quella a cui alcuni professionisti medici sono interessati.

Alcuni studi dimostrano che l’acido laurico possa combattere il cancro a livello cellulare. Uno studio nel 2013 ha provato che l’acido laurico uccide le cellule cancerogene del colon, e uno studio del 2017 ha portato più o meno agli stessi risultati, inibendo la crescita di cellule cancerogene nel seno e nell’endometrio. Comunque sia, entrambi gli studi erano stati eseguiti su cellule in laboratorio, e non su soggetti umani.

“Probabilmente a livello microscopico ci sono dei piccoli benefici”, dice De Latour. “Ma prendere grandi quantitativi di olio di cocco più facilmente farà alzare il tuo colesterolo più che sconfiggere cellule cancerose, e ricordiamo che trattamenti per il cancro alternativi possono mettere a rischio i pazienti.” In più: “I benefici non sono cose che necessariamente si possono provare, mentre è più facile riscontrare gli effetti negativi”.

Mi sono appena tagliato il dito. Dovrei mettere un po’ di olio di cocco sulla mia ferita, così da curarla magicamente?

Ci spiace, no. Cerca di raggiungere il tuo cassetto delle medicine, prima di passare dalla dispensa. “L’olio di cocco non dovrebbe mai essere considerato un sostituto dei normali antimicrobici a uso esterno, come la mupirocina, bacitracina o altri” dice Natalie Yin, professoressa di dermatologia al centro medico della Columbia University, che si preoccupa sull’uso dell’olio di cocco per i problemi di pelle.

“Non ci sono prove che l’olio di cocco abbia queste capacità. Anche se della letteratura sull’argomento suggerisce che alcuni acidi grassi che derivano dall’olio di cocco abbiano delle proprietà antibatteriche, mancano dei veri e propri dati a supporto”.

Mi aiuterà a combattere l’acne?

Spalmarti dell’olio di cocco in faccia non farà svanire le tue imperfezioni della pelle. La notizia che l’acido laurico avesse delle proprietà antibatteriche ha portato in molti a spacciarlo come trattamento anti acne, mentre altri hanno parlato addirittura delle sue proprietà miracolose per le infezioni sulla cute.

“Alcune componenti degli acidi grassi dell’olio di cocco, è stato dimostrato, uccidono i batteri che sono associati ai problemi di acne, ma l’olio in sé dovrebbe essere evitato da chi è incline a questo problema dermatologico”, afferma Yin. “L’olio di cocco può esacerbare o addirittura causare l’acne, a causa dell’occlusione dei pori. Per questa ragione, creme idratanti e anche shampo e balsami a base di olio di cocco dovrebbero essere utilizzati con cautela, o evitati, vicino al viso”.

Dovrei usare l’olio di cocco per idratare la pelle?

Certo. Yin conferma che chi ha una pelle disidratata, e non ha un’inclinazione all’acne, può trarre giovamento dall’olio di cocco.

Può alleviare gli eczemi?

Si, abbiamo un vincitore – per alcune persone, almeno. “L’olio di cocco vergine si è dimostrato benefico quando usato come emoliente in pazienti con dermatite atopica” secondo Yin. Alcuni studi hanno dimostrato che l’olio di cocco, applicato sulla pelle, migliora gli eczemi più dell’olio minerale o di quello d’oliva. I ricercatori però non sono sanno bene perché l’olio di cocco aiuti davvero, e la National Eczema Association ha fatto sapere che potrebbe non funzionare su tutti.

Posso smettere di usare lo spazzolino, e usare l’olio di cocco al suo posto?

Usare l’olio per pulire i denti è un’antica pratica ayurvedica che consiste nel mettere dell’olio di cocco (o qualcosa di molto simile) nella bocca per un tempo che va dai 5 ai 20 minuti. I presupposti di questo trattamento sono migliorare la propria igiene orale grazie alla cura di gengiviti, prevenire le carie, combattere l’alito cattivo e sbiancare i denti.

Questa affermazione non ha mordente (scusate, ho dovuto), stando a quello che ci ha detto Lewis Chen, membro della facoltà della Columbia University College of Dental Medicine. “Alcuni ricerche e articoli hanno dimostrato una riduzione minima nel conteggio batterico e nell’alitosi – o alito cattivo – che non è sinonimo di prevenzione.” Chen aggiunge: “Comunque sia, non ci sono prove scientifiche e pubblicazione che ne dimostrino l’efficacia. Al limite, il trattamento con l’olio può essere usato in aggiunta al dentifricio, ma non sostituirlo”.

Posso trattare la mia candidosi vulvovaginale con un tampone pieno di olio di cocco nella mia vagina?

No. Non farlo mai. L’olio di cocco non cura la candidosi. Le potenziali proprietà antibatteriche dell’acido laurico hanno portato in molti a pensare che si potesse usare come cura alternativa per la candidosi vulvovaginale, ma Mary Jane Minkin, ostetrica, ginecologa e professoressa di ostetricia e ginecologia alla Yale Medica School, ha chiesto alle sue pazienti di smetterla di usare l’olio di cocco per le candidosi. “Non ci sono prove o dati che io sappia a supporto dell’attività antibatterica dell’olio di cocco”.

Mi hanno detto che posso usare l’olio di cocco come lubrificante naturale

Certo che puoi, ma ricorda che se usi preservativi in latex come contraccettivi per la gravidanza o per le malattie veneree, spalmarci dell’olio di cocco sopra non è una grandissima idea. L’olio di cocco e gli altri oli possono danneggiare il latex e portare a rompere il preservativo.

“Ci sono alcune donne che hanno trovato utile come lubrificante l’olio di cocco”, mi dice Minkin. “E se lo trovano utile e non registrano effetti indesiderati, meglio così”. Ma uno degli effetti indesiderati può essere la candidosi. L’olio di cocco può mutare l’equilibrio del pH della tua vagina, cosa che può portare a una candidosi che non puoi trattare con dell’altro olio di cocco.

Posso usare l’olio di cocco anche se non mi piacciono le vagine, e faccio sesso con altri portatori sani di pene?

Puoi usare l’olio di cocco come lubrificante fino a quando sei cosciente del fatto che i peni e gli ani sono anche loro inclini alle infezioni. Unica cosa: per favore non iniettatelo nel tuo membro in questo mod.

Questo articolo è apparso su Tonic US.

