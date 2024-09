Questo fanatico russo spamma contenuti pro-Trump su Google Analytics

Nota del redattore: un link a questo articolo è stato inserito in una ondata di spam di Google Analytics. Anche se potrà sembrarvi che il traffico raggiunga il vostro sito a partire da Motherboard, la realtà è un’altra. Potete trovare ulteriori informazioni qui.

Lo spam è ovunque. Che si tratti di Twitter, Facebook, o, naturalmente, delle mail, c’è sempre qualcuno che cerca di vendervi qualcosa.

Ma uno spammer russo particolarmente attivo ha preso di mira Google Analytics—una serie di tool adottata dai siti web per tenere traccia del numero dei loro visitatori e della loro provenienza—per diffondere il suo messaggio. Il tutto, non solamente per vendere un qualche rimedio farmaceutico di bassa qualità, ma per promuovere il suo amore per Donald Trump.

“Aiutiamo Trump e la Russia. Mi piace Trump. Ho persino sacrificato del traffico per aiutarlo,” ha spiegato via mail a Motherboard Vitaly Popov, la persona dietro la recente ondata di spam che ha investito Google Analytics.

Come è stato riportato su Analytics Edge a novembre, i siti web hanno notato dei referral—ovvero del traffico diretto al proprio sito proveniente da un altro—che giungevano da lifehacĸer.com e ɢoogle.com. Provate a controllare di nuovo questi URL; non sono i veri domini di Lifehacker e di Google.

Infatti, Popov ha registrato dei siti web utilizzando la versione latina di alcune lettere ottenendo, ad esempio, un URL che assomiglia molto a google.com ma che conduce i visitatori altrove. Inoltre, Popov ha incluso dei messaggi pro-Trump nel suo spam.

“Secret.ɢoogle.com You are invited! Enter only with this ticket URL. Copy it. Vote for Trump!,” recitava uno di questi messaggi di spam, secondoThe Next Web.

Popov ha spiegato che ha fatto partire lo spam tre giorni prima delle elezioni.

“Ero già completamente pronto da Aprile, ma ho aspettato. Avrei potuto cominciare un mese prima delle elezioni approfittando dell’ondata di isteria anti-russa per ricevere un sacco di traffico,” ha spiegato.

La strategia adottata su Google Analytics da Popov non è nuova: la utilizza da due anni, ha dichiarato. Alcuni hanno persino risposto o sviluppato delle contro-strategie per bloccare i suoi messaggi.

“Posso farlo perché vivo in Russia. Se fossi stato negli Stati Uniti o in Europa, non avrei neanche potuto cominciare. Dio benedica la Russia!” ha aggiunto Popov.

Ma diffondere messaggi pro-Trump non è l’unica ragione per cui Popov ha voluto prendersi gioco di Analytics: lo spammatore russo ce l’ha in particolare con Google. Secondo quanto raccontato da Popov, molti anni fa Google ha bloccato il suo account di Adsense, il sistema della società per collocare gli annunci sui siti web.

“Vendetta contro Google,” ci ha scritto.

Lo spam è per guadagnare la fama e Popov non fa alcuno sforzo per nascondere la sua identità (Motherboard ha trovato un suo indirizzo mail nel record WHOIS di un dominio a lui correlato.)

“Gloria personale. Mi piace il mio nome—Vitaly Popov—e voglio che sia conosciuto,” ha scritto l’utente. “Superiorità tecnica e intellettuale contro degli avversari forti in un campo molto importante e competitivo—quello del denaro e dell’influenza che si riesce ad esercitare.”

“Denaro,” ha scritto Popov. “Il traffico è denaro.”