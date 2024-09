Gli operai dei magazzini di Amazon sono costretti a vivere in tenda

I dipendenti di Amazon in Inghilterra hanno allestito una sorta di tendopoli vicino a uno dei magazzini più grossi nella nazione perché non possono permettersi di pagare i trasporti pubblici per andare a lavorare, riporta il giornale scozzese The Courier.

Amazon detiene uno dei suoi giganteschi magazzini d’imballaggio, noti come centri di raccolta, vicino alla città di Dunfermline, in Scozia. Nel corso del weekend, The Courier ha dichiarato di aver avvistato almeno tre tende nei boschi vicino al magazzino di Dunfermline, e di aver parlato con uno dei lavoratori di Amazon che ci vivono.

Videos by VICE

Stando al giornale, il lavoratore, che ha chiesto di restare anonimo, ha detto di non potersi permettere di pagare il tragitto casa-lavoro perché vive nella cittadina di Perth, a circa cento chilometri di distanza. Se da un lato Amazon paga i suoi dipendenti scozzesi più del reddito minimo stabilito per l’Inghilterra, è anche vero che i lavoratori sono spesso spinti a lavorare 60 ore a settimana. L’azienda ha messo a disposizione ai suoi dipendenti un autobus per raggiungere la sede del magazzino, ma il costo giornaliero può arrivare a 10 sterline, più di quanto prenda all’ora un lavoratore di Amazon all’inizio (ovvero 7,35 sterline).

La struttura, una delle 12 presenti in UK, ospita 1.500 lavoratori permanenti, ma l’aumento di ordini relativi al periodo di Natale e Capodanno comporta un incremento di circa 3.000 dipendenti temporanei. L’episodio getta luce la catena di fornitura e sul lavoro che si nascondono dietro lo shopping online, specialmente durante i periodi delle feste.

“L’intensità del lavoro implica che le persone non facciano altro che lavorare, mangiare e dormire.”



Il leader democratico-liberale scozzese Willie Rennie, che aveva già criticato le attività di Amazon in Scozia, ha detto a Motherboard via email che, per quanto in questo caso particolare The Courier fosse riuscito a identificare solo uno dei lavoratori di Amazon che vive nelle tende, la questione riflette un problema ben più ampio.

“Le paghe sono troppo basse, il che significa che le persone sono spinte a vivere in questo modo pur di guadagnarci un minimo. L’intensità del lavoro implica che le persone non facciano altro che lavorare, mangiare, dormire,” ha detto. Motherboard ha chiesto a Rennie se il fatto che alcuni lavoratori avessero scelto di dormire in tenda fosse determinato dalla paga troppo bassa o dalle troppe ore di lavoro. Ha risposto, “è un po’ entrambi. Sono molte ore, paga bassa e lavoro intenso. I raccoglitori camminano l’equivalente di mezza maratona al giorno. Lavorano finché non sono esausti.”

Amazon è finita spesso al centro di polemiche per le sue pratiche di impiego. Nel 2015, un pezzo particolarmente letto del New York Times criticava aspramente le modalità dell’azienda, e proprio il fine settimana scorso un’indagine sotto copertura del giornale inglese The Times ha esposto il modo in cui i dipendenti di Amazon ai centri di smistamento vengono minacciati se chiedono giorni di malattia, anche se muniti di certificato medico. L’indagine ha rivelato che uno degli impiegati di Dunfermline che aveva passato tre giorni in ospedale per un’infezione al rene ha subito delle penalizzazioni pur avendo una nota dall’ospedale.

“La giornalista in incognito riceveva 7,35 sterline all’ora da un’agenzia che fornisce lavoratori ad Amazon, ma, dovendo pagare le 10 sterline per il bus dell’agenzia per raggiungere la sede a 60 km dalla propria abitazione a Glasgow, alla fine non raggiungeva la cifra prevista dal salario minimo,” ha scritto The Times. “I lavoratori devono percorrere oltre 15 km al giorno dentro al magazzino per raccogliere gli oggetti, ma i distributori d’acqua atti a evitare che soffrano di disidratazione sono sempre vuoti.” Anche il sindacato inglese GMB ha criticato Amazon, sostenendo che gli impiegati dell’azienda siano forzati ad essere “migliori dei robot di Amazon.”

In una dichiarazione via email, Amazon UK ha detto a Motherboard, “Amazon fornisce un ambiente di lavoro positivo e sicuro. La sicurezza e il benessere dei nostri associati permanenti e temporanei è la priorità numero uno.” L’azienda ha anche dichiarato di essere orgogliosa delle migliaia di lavori a tempo indeterminato che ha creato nei centri di raccolta inglesi negli ultimi cinque anni. “Paghiamo salari competitivi—tutti gli associati temporanei e permanenti di Amazon iniziano con uno stipendio di almeno 7,35 sterline all’ora a prescindere dall’età e di almeno 11 sterline per gli straordinari,” ha detto Amazon. Il salario minimo in Inghilterra è di 7,20 sterline all’ora per i lavoratori con più di 25 anni.