La polizia ha lanciato un’operazione contro il movimento dei “Forconi”

L’ultima volta che si era parlato di “Forconi” era lo scorso 14 dicembre, quando erano usciti da un lungo oblio invadendo social e siti di news con un video nel quale alcuni di loro avevano inscenato l’arresto di Osvaldo Napoli, consigliere comunale di Torino ed ex deputato di Forza Italia.

A tre mesi di distanza da quelle scene, i cosiddetti Forconi—un movimento che non include soltanto i “Forconi Siciliani“, ma che si sono ormai citati dai media con questa etichetta—sono tornati a occupare la cronaca politica italiana. E questa volta per ragioni giudiziarie.

La polizia sta infatti eseguendo in varie città d’Italia (Ascoli, Campobasso, Como, Firenze, Latina, Roma, Taranto, e Treviso) una serie di perquisizioni ai danni di alcuni membri del movimento, con l’intenzione di smantellare il piano chiamato “Ordine di Cattura Popolare”.

Alla guida delle operazioni c’è la polizia di Latina, che oggi avrebbe eseguito perquisizioni a 18 persone, sequestrando documenti e strumenti tecnologici.

Stando a quanto dichiara la polizia, le vittime delle perquisizioni sarebbero persone che si erano messe in evidenza “nei mesi scorsi per la loro appartenenza o comunque vicinanza al Movimento e che hanno manifestato l’intenzione di porre in essere una serie di condotte criminose finalizzate, in particolare, a dare esecuzione al cosiddetto ‘Ordine di Cattura Popolare’”.

Tra queste, secondo Repubblica, ci sarebbero anche i responsabili dell’aggressione di dicembre all’ex deputato Osvaldo Napoli.

A seguito delle perquisizioni, Danilo Calvani, presidente del “Movimento 9 Dicembre-Forconi” che avevamo intervistato qualche tempo fa, ha dichiarato ad AdnKronos che si trattava solo di “un atto dimostrativo,” e che il movimento resta fermo nella volontà di andare “avanti fino in fondo sempre nel rispetto della legge.”

Ma vediamo con ordine.

Cos’è “Ordine di Cattura Popolare”

“L’ordine di cattura popolare verso tutti i governanti/parlamentari” è il titolo di un lungo post apparso sul blog del movimento il 29 dicembre 2016.

In questo, citando diversi comma della Costituzione e facendo riferimento a una serie di illegittimità—quali, per citarne alcune, “la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge ‘Porcellum’, che ha eletto questo Parlamento”, e “il 4 dicembre 2016, il Popolo, unico sovrano della Repubblica, ha rigettato ampiamente, in sede di referendum confermativo le riforme costituzionali compiute dal Governo, […]”—si arrivava a emanare “l’ordine di cattura popolare” per una vastissima lista di politici.

Nello specifico, nel post si recita che, considerate tutte una serie di condizioni, “tocca, pertanto, al Popolo sovrano, attesa l’inerzia intollerabile della magistratura e dei vertici delle forze di polizia – peraltro abusivi in quanto nominati da governi abusivi – di procedere nei confronti dei governanti e parlamentari abusivi nei termini di legge,” emanando quindi un “ordine di cattura popolare a carico delle persone (…), avvertendo che se già non dovesse essere adempiuto saranno i cittadini ad operare in conformità alle norme in premessa e del codice di procedura penale.”

I nomi delle “persone” in questione sono centinaia, e comprendono politici di spicco quali Silvio Berlusconi, Angelino Alfano e Maria Elena Boschi, figure locali meno conosciute, e politici con “posizioni più gravi” come Napolitano e Mattarella.

Chi sono i “Forconi”

I Forconi sono un movimento gentista che nasce attorno al 2011 dall’unione di diversi gruppi.

In particolare, all’origine del movimento c’è un gruppo organizzato di autotrasportatori, a cui con il tempo si sono andati ad aggiungere altre categorie (agricoltori, operai, e anche ultras di calcio, per farne un movimento sempre più eterogeneo).

Fin dall’inizio, si sono avvalsi di metodi intimidatori e di proteste al limite della violenza, per ribellarsi contro il concetto generico e astratto di “casta”.

Il movimento vive il suo momento di spicco a poco tempo dalla sua nascita, quando nel 2012 e soprattutto nel 2013, con proteste continue e partecipate, riesce ad avere una rilevanza nello scenario politico nazionale.

Il suo apice è comunque rappresentato dalla “Rivoluzione del 9 dicembre 2013“: giornata in cui migliaia di persone si sono riversate in strada per “bloccare il paese”, seppur con esiti ovviamente fallimentari.

Dopo quella fase, però, nonostante abbiano provato a reinventarsi cambiando anche il nome (oggi sono il “Gruppo 9 dicembre-Forconi”) sono stati relegati a un ruolo sempre più marginale nell’attualità politica italiana.

Oggi la loro forza sembra molto limitata, come dimostra il fatto che negli ultimi due episodi per far parlare di loro è dovuta intervenire la polizia.

Immagine in apertura: grab dal blog 9dicembreforconi.blogspot.it