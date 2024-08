Devo davvero spiegarvi perché Oprah presidente non ha alcun senso?!

Dopo il toccante discorso ai Golden Globes, l’idea di Oprah Winfrey candidata alle elezioni del 2020 ha cominciato a prendere massicciamente piede. “Solo rispetto per la NOSTRA futura presidente,” ha scritto NBC in un tweet successivamente rimosso. “Puoi già chiudere gli occhi e immaginarti il discorso che farà in Iowa,” ha dichiarato Chris Cillizza alla CNN.

“Voglio vederla candidata alla presidenza,” ha detto Meryl Streep al Washington Post. “Chiamatemi @oprah. Conosco alcuni rappresentanti dell’Iowa che sarebbero felici di parlarle,” ha twittato il manager della campagna in Iowa di Obama nel 2012. Anche i conservatori John Podhoretz e Bill Kristol hanno espresso il loro sostegno per la candidatura di Oprah, a dimostrazione del fatto che il 2018 non si annuncia meno folle del 2017 e 2016.

Videos by VICE

Non negherò che il discorso di Oprah è stato molto potente—tanto da rappresentare senza dubbio il momento più alto di una cerimonia dei Golden Globes spesso imbarazzante. “Sappiamo tutti che di questi tempi la stampa è sotto assedio,” ha detto Oprah in un momento particolarmente alto. “Ma sappiamo anche che è l’insaziabile dedizione a scoprire la verità assoluta che ci impedisce di chiudere un occhio di fronte all’ingiustizia e alla corruzione, ai tiranni e alle loro vittime, ai segreti e alle menzogne.”

Non critico neanche le idee politiche di Oprah, che sembra piuttosto progressista. In più, ha fatto più di molte altre celebrità nel campo dell’attivismo: negli anni Novanta, per esempio, ha aiutato a far passare il National Child Protection Act, la legge che ha creato un databese di molestatori e che viene chiamata “il decreto Oprah”.

Ma non possiamo lasciare che le celebrità siano semplicemente celebrità? O, più nello specifico, non abbiamo imparato niente da Donald Trump?

Ironicamente, nel 1999 lo stesso Trump ha dichiarato che se si fosse candidato alla presidenza, Oprah sarebbe stata la sua prima scelta per la vicepresidenza. “Gli americani rispettano e ammirano Oprah per la sua intelligenza e per il suo carattere solidale. È stata d’ispirazione per milioni di donne che hanno dato una svolta alla loro vita, sono tornate a studiare, hanno imparato a leggere e a prendere in mano il loro destino,” ha scritto Trump nel suo libro.

Trump ha ragione su Oprah, ma essere “d’ispirazione” non è abbastanza per candidarsi alla presidenza. Trump stesso è stato “d’ispirazione” per molti americani che hanno votato per lui nonostante i suoi difetti. Non abbiamo bisogno di politici “d’ispirazione”, abbiamo bisogno di gente che sa come governare.

Oprah, al contrario di Trump, è veramente una miliardaria che si è fatta da sola. Non si avventura in una retorica apertamente razzista e non è stata accusata di molestie sessuali. Sarebbe un passo in avanti rispetto a Trump per un sacco di ragioni. Ma, come lui, non ha alcuna esperienza politica, e alle sue spalle non ha una piattaforma che vada oltre il suo (incredibile) carisma personale.



Questo è ciò che so sulle idee politiche di Oprah: sembra essere pro-Israele. Crede nel sogno americano in un modo un po’ alla Obama. Si è schierata con Obama nel 2008 e con Hillary Clinton nel 2016. Ha donato 10 milioni di dollari per la ricostruzione dopo l’uragano Katrina. Qual è la sua posizione in materia di sanità? E di legalizzazione della cannabis? Di politica estera?

C’è da ricordare che, anche se i media statunitensi hanno passato le scorse 24 ore a tirare acqua al mulino della sua campagna, la candidata non è una candidata, o almeno non ancora. Solo a giugno Oprah ha dichiarato, “non mi candiderei mai per un ruolo politico,” ma è anche possibile che dopo i Golden Globes abbia cambiato idea. Lunedì mattina, la CNN ha riportato che secondo due fonti vicine a Oprah, la donna starebbe riflettendo sulla possibilità di candidarsi per la presidenza.

Se Oprah vuole entrare in politica, dovrebbe farlo—ma non candidandosi alla presidenza. Dovrebbe cominciare da ruoli più piccoli. Non sappiamo come si rivelerebbe in ambiti del genere; magari bravissima, ma magari scoprirebbe di essere migliore nel suo lavoro attuale. Il fatto che uno sia tanto presuntuoso da candidarsi alla presidenza senza alcuna esperienza politica, potrebbe essere un segno che magari non è il ruolo che fa per lui (o lei). E se la presidenza di Trump ci ha insegnato una cosa, è questa: mai fidarsi di un miliardario nel ruolo di politico.

Segui Eve Peyser su Twitter.