Ora puoi scaricare gratis più di 200 libri di arte dal sito del Guggenheim

I libri digitalizzati dal Solomon R. Guggenheim Museum che valgono una vera e propria laurea in storia dell’arte sono ora disponibili gratuitamente.

C’è il trattato Lo Spirituale dell’arte di Wassily Kandisky del 1946, libri sui movimenti artistici come il costruttivismo russo e la metamorfosi italiana, migliaia di anni di arte Azteca e Cinese, e cataloghi di molti grandi passati attraverso l’edificio del Guggenheim progettato da Frank Lloyd Wright.

Poi analisi dei lavori di Pablo Picasso, Roy Lichtenstein, Dan Flavin, Robert Rauschenberg, Gustav Klimt, Mark Rothko e molti altri precedentemente chiusi in prigioni di carta (a.k.a. libri stampati) sono ora liberi di girare sul web nei formati PDF e EPUB.

L’iniziativa di pubblicare alcuni titoli della vasta libreria del Guggenheim è cominciata con 65 cataloghi pubblicati nel 2012, che ora sono diventati 205. A questo si aggiungono 43 titoli disponibili dall’Online Reading Room del Museo di Los Angeles, 281 dalla Libreria Virtuale di Getty e 1161 libri del MetPublication del Metropolitan Museum scaricabili gratuitamente. Come se non bastasse quest’anno il Met ha messo a disposizione più di 375.000 immagini ad alta risoluzione delle opere d’arte.

Qui un piccolo assaggio dello straordinario archivio del Guggenheim.

Roy Lichtenstein di Waldman, Diane; Lichtenstein, Roy, 1923-1997; Solomon R. Guggenheim Museum; Museum of Contemporary Art (Los Angeles, Calif.); Montreal Museum of Fine Arts

Mark Rothko, 1903-1970 : A Retrospective by Rothko, Mark; Waldman, Diane Solomon R. Guggenheim Museum; Paul Klee, 1879-1940 : a retrospective exhibition by Klee, Paul ; Grohmann, Will