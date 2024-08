Ora potete farvi fottere dalle oscillazioni di Bitcoin, letteralmente

Se avessi investito un sacco di soldi in criptovalute, probabilmente controllerei in maniera ossessiva siti come Coinbase, che tracciano il valore di Bitcoin, Ethereum e altre valute. Non so se vorrei che il mio buttplug vibrasse ogni volta che il valore di Litecoin sale di un centesimo, ma suppongo che qualcuno potrebbe apprezzarlo. A offrire questo servizio ci pensa la società CamSoda.



Bitcast è un servizio che traccia in tempo reale il valore di Bitcoin, Ethereum e Litecoin in dollari su un grafico che viene sincronizzato con una linea di sex toy connessi chiamata Lovense. Quando il valore sale, le vibrazioni si intensificano. Quando scende, calano di intensità. Quando la bolla delle criptovalute inevitabilmente scoppia, i sex toy esplodono. Ok scherzavo, ma succede sempre qualche casino con i sex toy connessi a internet.



Videos by VICE

La linea di sex toy connessi Lovense offre dildo e fleshlights standard, ma anche buttplug più discreti, massaggiatori per la prostata e vibratori, questo significa che potreste facilmente indossare un sex toy connesso durante la vostra giornata, rilevando ogni cambiamento nel prezzo Bitcoin attraverso una sorta di sesto senso. Cioè, non fatelo per davvero, ma se proprio voleste farlo, be’, potreste.

Immagine: CamSoda

“L’eccitazione che circonda le criptovalute potrebbe diventare ancora più hot se portasse gli investitori all’orgasmo!” mi ha scritto via mail Daryn Parker, vice presidente di CamSoda. “Ora, oltre all’euforia perché il loro investimento inizia a decollare, gli investitori proveranno anche altri tipi di sensazioni. Seguire l’andamento dei vostri investimenti non è mai stato così divertente. È l’esperienza definitiva, esattamente ciò di cui ci occupiamo qui a CamSoda.”

Un portavoce di CamSoda mi ha spiegato che Bitcast rileva i suoi dati dall’exchange Bitstamp, dove gli utenti possono comprare e vendere criptovalute. Il prezzo di una criptovaluta mostrato da Bitcast riflette il prezzo più recente per il quale è stata venduta sulla piattaforma, quindi potrebbe differire leggermente dal prezzo segnalato su Coinbase o altrove.



Ho contattato Bitstamp per un commento su questo uso dei suoi valori di mercato e vi terrò aggiornati nel caso di risposta.



Forse vi ricorderete di CamSoda per i suoi gadget precedenti. C’era Ocast, che mi ha fatto leccare il mio disgustoso schermo del telefono per controllare a distanza un sex toy e OhRama che mi ha permesso di annusare delle palle sudate nella realtà virtuale. Oltre a fare ridere, ad accomunare tutte le trovate di CamSoda è il fatto che funzioni effettivamente quando le abbiamo provate. Non è così difficile immaginare qualcuno che possa perderci la testa.



Seguici su Facebook e Twitter.