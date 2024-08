Ora sappiamo come funzionano le loot box di League of Legends

Riot Games ha reso noti i drop rate degli item contenuti nelle loot box di League of Legends, la lista è stata pubblicata sulla pagina di supporto di Riot. Il rendere noto le varie probabilità di ottenere un determinato item sembra una mossa attuata per garantire una maggiore trasparenza in un periodo in cui il meccanismo delle loot box è al centro di diverse polemiche. Possiamo definire l’utilizzo delle loot box gioco d’azzardo oppure dobbiamo coniare un’altra definizione? E inoltre verrebbe da chiedersi, se conosceste le probabilità con cui una slot machine premia i giocatori di un casinò, questo renderebbe il suo meccanismo più trasparente?

Qualsiasi sia la risposta, ecco le due tabelle diffuse dalla casa produttrice. La prima è sugli Hextech Chest.

I drop rate dei vari item contenuti negli Masterwork Chest.

Ed ecco invece i drop rate degli item contenuti nei Masterwork Chest.



Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla lista pubblicata sulla pagina di supporto di Riot.



