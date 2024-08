I gilet gialli sono in tendenza su Pornhub Francia

Avete già inserito la query chi-sono-i-gillet-gialli su Google? Per capire un po’ meglio cos’è il movimento nato nel solco della protesta contro l’aumento delle accise sulla benzina in Francia? La cui versione italiana macina like a più non posso? E che ricorda tanto i cari vecchi forconi contro i certificati poteri forti©?



Per rispondere a tutte queste domande vi rimando a un pregevole approfondimento, perché non è questo il contenuto dell’articolo che avete cliccato consapevolmente. Siamo qui perché ormai il porno è sempre più intrecciato all’attualità, alle festività, alle nostre domande in cerca di risposta. Basta vedere, per esempio, le ricerche popolari su Pornhub Francia—come hanno fatto notare i nostri colleghi francesi—dove accanto a “Black Friday” e “Thanksgiving”, sono spuntati proprio i “gillet gialli.”

Videos by VICE

Le ricerche al momento portano tutte a un unico risultato, intitolato CHLOÉ SANCHEZ EXHIBITION ET PIPE EN PUBLIC GILET JAUNE MA-NUE-FESTATION! (Non lo traduco, perché anche il gioco di parole mi sembra piuttosto chiaro). Il video è di quelli con un minimo di trama: un uomo si trova di fronte la strada sbarrata da una ragazza vestita di un gilet giallo. A quel punto gli spiega che non può passare perché è in corso una importante manifestazione, etc. Per vedere il video completo—mi spiace—si rimanda al sito personale della lungimirante Chloé Sanchez. Su Instagram, si definisce “camgirl, creatrice di video e fotomodella”.

https://www.instagram.com/p/BqqYviSBFIm/

Al momento in cui scrivo, il video ha 135mila views. Ma sono convinto che continueranno a crescere. E chissà: magari spunteranno molti altri video in difesa dei consumatori.

Segui Vincenzo su Instagram.