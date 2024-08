L’oroscopo 2018 – Capricorno

Stai leggendo l’oroscopo del 2018 in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

CAPRICORNO – Nuovo inizio e aggiornamento software interno

Videos by VICE

Saturno e Plutone nel Capricorno offrono un quadro astrale che per anni resterà irripetibile, capitato già a cavallo tra il 1988 e il ’91, quando le aspettative dell’umanità erano ancora alte. La determinazione e l’intransigenza proprie del segno saranno nel 2018 portate a livelli indecorosi, diventando un punto di riferimento per gli studiosi di robotica. Recenti esperimenti hanno infatti dimostrato che un circuito di base che regola l’apertura di un garage può risultare più empatico di un Capricorno. Siete segni di terra, anche se spesso il vostro agire apparirà ultraterreno. Potreste guardare con aria compassionevole agli umani, impantanati tra futili emozioni e sciocchi sentimenti.

Quest’anno rappresenta per i nati nel Capricorno un nuovo inizio. Una fase di ripensamento e di ridefinizione. Giove e Saturno vi sostengono con spinta e oculatezza che apriranno la strada per cambiamenti anche a lungo termine, mettendo un drastico freno al vostro pessimismo interplanetario. Riuscirete senza fatica ad eliminare il superfluo dalla vostra vita con la diplomazia che in alcuni momenti vi fa apparire erroneamente come persone affabili. Un rischio concreto potrà essere quello di diventare troppo riflessivi limitando l’agire, dovendo ricorrere a tecnici informatici per riparare i vostri guasti. Questa fase nascente sarà rinvenibile anche in amore, incontrando una persona leale e sincera in grado di immolarsi alla causa di una relazione con voi. La dote che vi caratterizza, e cioè l’egoismo, potrebbe quindi subire un netto ridimensionamento all’interno del rapporto. Tendenti a considerare la coppia comunque come un singolo espanso, sarete in certi frangenti portati a una dolcezza atipica per il segno, dovuta magari a qualche aggiornamento del software.

Marte e Plutone daranno alla vostra vita sessuale spinte mai provate, facendo percepire ai partner il rapporto con voi alla stregua di un saggio di ginnastica ritmica. Per le storie che hanno resistito alle intemperie è l’anno del consolidamento, e l’assegnazione di premi in denaro ai partner per la tenacia dimostrata. Il 2018 è per voi l’anno di una nuova nascita o dell’acquisizione di una diversa maturità. Realizzarla senza tralasciare empatia, spinte verso l’altro e un tot di umanità può significare un vero cambiamento, oppure l’ennesimo guasto del sistema.

Per i dettagli sulle caratteristiche del segno e le affinità, vai su Starmale.