L’oroscopo 2021 di Lumpa

E così si chiude il 2020, uno degli anni bisestili più bisesti di sempre.

I due pianeti congiunti in Capricorno (Saturno e Giove) si spostano di una casella, pronti a cominciare un altro anno insieme nello stesso segno, l’Acquario. Qui si scontreranno con Urano in Toro e lo faranno tre volte nel corso dell’anno, il 14 febbraio, il 14 giugno e il 24 dicembre.

Sarà un anno di conflittualità a livello ideologico, poiché nuove idee cercheranno di imporsi. Sarà divertente per i segni cardinali (Ariete, Bilancia, Cancro, Capricorno), faticoso per i segni fissi (Acquario, Leone, Toro, Scorpione) e portatore di cambiamenti per i mobili (Gemelli, Sagittario, Vergine, Pesci).

Venere e Marte non retrograderanno mai (il più bel regalo di sempre), quindi le vostre relazioni e i vostri affari andranno avanti senza troppi intoppi, nel bene o nel male. Mercurio retrograderà solo nei segni d’aria, favorendo la circolazione di idee e dando ai più simpatici l’opportunità di capirsi senza bisogno di urlare, insultarsi e compagnia bella.

L’Acquario, in cui si trovano Giove e Saturno, rappresenta la giustizia, che diventerà un tema centrale all’interno delle discussioni. È inoltre il segno del pensiero democratico, della visione collettiva, governa l’innovazione, le invenzioni, molte forme di genio, il pensiero utopico, l’amore libero. È il segno che dagli anni Settanta tutti gli hippie invocano nella speranza che introduca maggiore uguaglianza sociale e un rapporto più amorevole con l’ambiente, due tematiche per le quali vale la pena fare il tifo.

Buona lettura degli oroscopi che seguono; ricordo che l’oroscopo collettivo è più una forma di intrattenimento. Alla fine di ogni segno ho riportato dei personaggi di cui potrete seguire le avventure per capire qualcosa anche delle vostre. Per restringere la selezione mi sono basata sui telegiornali che hanno accompagnato le giornate di reclusione del 2020, e in particolare su figure politicamente influenti in e sul nostro paese.

L’OROSCOPO 2021 DELL’ARIETE

Amici dell’Ariete, siete tra quelli che avranno un buon 2021, anno per voi di espansione. Negli ultimi anni avete lavorato molto per qualcosa di non molto più gratificante della sopravvivenza, e adesso finalmente si inverte questo trend.

Va detto che il passato recente ha rinforzato la vostra convinzione che il guadagno sia direttamente proporzionale al sacrificio personale, cosa normale quando Saturno e Giove sono in Capricorno. Il 2021 però è qui per farvi evolvere da questo punto di vista e sostituire questa convinzione. Imparerete che non dovete sforzarvi, bensì essere intelligenti, e il risultato sarà che guadagnerete di più, e che le vostre relazioni saranno più appaganti.

È un anno buono in cui si riscuote, che si tratti di soldi, amore, qualità della vita. Quelli dell’ultima decade, degli ultimi gradi del segno, possono avere ancora qualche problema di segreti maliziosi, conflitti di potere e questioni libidinose. Farebbero bene a evitare i segreti.

Arieti che potete osservare: Attilio Fontana, Carlo Calenda.

L’OROSCOPO 2021 DEL TORO

Usate il tempo fino al vostro compleanno, cari Toro, per finire di apprendere tutto ciò che potete sul saper bastare a voi stessi. Più riuscirete a soddisfare da soli i vostri bisogni, maggiore sarà la vostra felicità negli anni a venire. Dico questo non perché siate destinati alla solitudine (affatto), ma perché in questo momento dovete apprendere l’arte dell’autosufficienza. Economica, emotiva, psicologica, pratica.

Nel 2021 siete chiamati a mostrare un atteggiamento più maturo e a essere più autonomi, senza bisogno di ricevere conferme dall’esterno. Conferme che siete carini, che meritate amore, che qualcuno vi approva: prima ve le darete da soli, meglio sarà. Ostacoli, ritardi o fastidi si presenteranno nelle aree che necessitano una revisione da parte vostra. Occhio ai conti che non tornano.

È un anno di crescita di quelli in cui niente viene regalato, ma tutto si può ottenere con impegno e dedizione. Non fate scelte azzardate e non correte rischi inutili, in particolare sul lavoro.

Toro che potete osservare: Giulio Gallera, Vincenzo De Luca.

L’OROSCOPO 2021 DEI GEMELLI

Dalla fine del 2020, e ancora per il 2021, la stagione delle eclissi cade su Gemelli/Sagittario. Le persone del segno, chi più e chi meno, saranno quindi soggette a questioni che porteranno cambiamenti importanti. Anche se gli astrologi del passato le temevano, le eclissi non portano necessariamente sfiga, anzi, a volte regalano il successo e addirittura la fama. In entrambi i casi, però, fanno cambiare i piani e riprogrammare la propria vita.

In generale si tratta di un anno di buona energia: i pianeti lenti sono in un segno d’aria, e Mercurio retrograderà solo in segni dello stesso elemento. È come se l’atmosfera generale parlasse la vostra lingua.

Proverete un senso di maggiore stabilità e sarete portati a investire su questa sensazione, e relazioni e business vi ringrazieranno. Quindi, anche se le eclissi decideranno di cambiare repentinamente le carte in tavola, riuscirete in breve tempo a ritrovare l’equilibrio. Forse perderete un po’ di spensieratezza, di quella leggerezza e superficialità tipiche del vostro segno, ma farete un passo in avanti e vi riscoprirete molto più adulti.

Gemelli che potete osservare: Beppe Sala.

L’OROSCOPO 2021 DEL CANCRO

È la fine dell’assillo per i Cancro. Nel 2021 le persone del segno riscopriranno com’è svegliarsi senza un macigno di preoccupazioni sullo stomaco e potranno ricominciare a fantasticare su un futuro roseo e abbondante. Alcuni si innamoreranno, altri guadagneranno di più, e a tutti auguro entrambe le cose.

Molti, spero, si daranno da fare per espandere i propri confini personali e compiere qualche gesto grandioso durante l’estate. Ci saranno famiglie in arrivo, coppie che si formeranno, carriere che prenderanno il via, traslochi.

Gli ultimi gradi del segno (con Plutone in opposizione) farebbero meglio a contenere i gesti di sfida ed evitare di imporsi sugli altri, perché potrebbero fare delle brutte figure. Sono quelli dal 18 luglio in poi: per loro meglio aspettare un anno prima di stupire tutti.

Cancro da osservare: Luigi di Maio, Angela Merkel, Domenico Arcuri.

L’OROSCOPO 2021 DEL LEONE

Il 2021 è tosto per i Leoni, in particolare per la prima decade, ma in generale tutti quelli del segno sono chiamati a diventare la versione adulta di loro stessi. Ci penseranno gli ostacoli, gli imprevisti e le sfighe varie a mostrarvi dove era necessario un po’ di cambiamento. Per favore, non reagite con prepotenza e non siate orgogliosi o polemici nel difendere le vostre ragioni, perché il rischio è di complicare inutilmente le cose.

Ci saranno dei tagli da operare in relazioni o rapporti di lavoro, e tutti i nodi possibili verranno al pettine. Saturno in opposizione è come un vecchio maestro di kung-fu, severo ai limiti del sadismo all’inizio, personaggio mitologico che ricorderete come il fautore del vostro successo alla fine.

Lavorate sulla vostra paura del giudizio altrui, sul bisogno di avere il controllo delle situazioni e sull’insistenza con la quale difendete le vostre ragioni. All’inizio l’impatto con il nuovo anno potrà essere duro (con febbraio mese fastidioso), poi più stabile. Ricordatevi che la vera forza è saper riconoscere la propria vulnerabilità, e che la crisi è un aspetto fisiologico del successo—non c’è da farne un dramma.

Leoni da osservare: Giuseppe Conte, Teresa Bellanova.

L’OROSCOPO 2021 DELLA VERGINE

I Vergine arrivano nel 2021 con ancora qualche questione spinosa del 2020 da gestire. Febbraio sarà il punto critico, il famoso o-dentro-o-fuori, dopodiché c’è la possibilità di ritrovare maggiore benessere. I Vergine si sentono fuori sync rispetto alla vita, come se non azzeccassero mai i tempi, come se fossero persi in tangenziale senza trovare la giusta uscita—ma si tratta di una fase, e pertanto finirà.

Il 2021 sarà più risolutivo rispetto al 2020. A un certo punto sarà più facile per voi rimettere ordine nelle questioni relazionali o familiari, e non perché qualcosa o qualcuno vi sarà venuto incontro, ma perché sarete stati voi a fare la chiarezza che mancava.

Raggiungerete il famoso distacco psicologico, la capacità di restare imperturbabili, quella anche un po’ di dire chissenefrega. Questo vi renderà improvvisamente bravi, risoluti e capaci di ottenere il meglio nelle negoziazioni, di lavoro o di sentimenti. Nell’ultima parte dell’anno sarete più pimpanti, soddisfatti di quello che avete.

Vergine da osservare: Lucia Azzolina, Luciana Lamorgese.

L’OROSCOPO 2021 DELLA BILANCIA

I Bilancia ritrovano la forza e l’entusiasmo nel 2021. Rispetto a prima sarete più autorevoli, diplomatici e finalmente liberi dal bisogno di accontentare tutti. Nell’anno trascorso avete dimostrato di sapervela cavare anche in tempi difficili, e adesso verrete ripagati. Se avete costruito, ora consoliderete. Maggiore popolarità, maggiore sicurezza e maggiori consensi da parte dei vostri cari.

Qualche questione legale o qualcosa di rimasto aperto sul lavoro potranno tormentare alcuni del segno per la prima metà dell’anno: si tratta di un lascito del 2020, ma sembrerebbe chiudersi bene.

È in generale un anno favorevole in cui l’importante sarà non disperdere le forze, ma capire piuttosto come concentrarle al meglio. I più single tra i single troveranno pane per i loro denti, e i più freelance tra i freelance, fatture per le loro dichiarazioni. Un importante appuntamento con il destino accompagna la prima Luna piena di primavera: potrebbe rivelarsi un momento molto fortunato.

Bilancia da osservare: Ursula von der Leyen, Nicola Zingaretti.

L’OROSCOPO 2021 DELLO SCORPIONE

Un cambiamento repentino e positivo potrebbe essere arrivato nel periodo dell’ultimo compleanno e aver portato a una situazione di maggiore potere. Non è però tutto oro quello che luccica, e nel 2021 gli Scorpione dovranno imparare a gestire molte più responsabilità e a mostrarsi coscienziosi e inattaccabili.

L’anno presenta svariate insidie e ostacoli: avrete dei nemici e dovrete imparare a difendervi e a conservare le vostre energie. La serietà è il miglior investimento; non fate nulla di nascosto o alle spalle degli altri, perché quest’anno il fine non sempre giustificherà i mezzi. Non vendicatevi; quando vincete una disputa, festeggiate in silenzio. State sempre un po’ in allerta, e vedrete che sarete capaci di consolidare il potere che vi era stato dato all’inizio.

Scorpioni da osservare: Paolo Gentiloni.

L’OROSCOPO 2021 DEL SAGITTARIO

Come per i Gemelli, le persone del Sagittario sono interessate dal discorso eclissi. Le eclissi sono portatrici di eventi fatidici, inaspettati, veloci, a volte disarmanti, e altre volte molto positivi. Chi arriva da un periodo sfortunato può entrare in uno fortunato, e viceversa, ma va detto che spesso le persone si accorgono della fortuna solo quando la perdono.

Nel 2021 i Sagittario guadagnano in saggezza, sviluppano uno sguardo più obiettivo sulla realtà, portano la loro energia esploratrice e libertina su orizzonti più intellettuali che non fisici.

Quelli che erano rimasti alla fase più libertina e soprappensiero dell’esistenza necessiteranno di qualche coppino per allinearsi. Situazioni del passato che non avevano senso di esistere si chiuderanno e potrete partire nell’operazione di rilancio della vostra vita. Allargate le vostre conoscenze e i vostri orizzonti, create progetti di lavoro condiviso. Ottime le opportunità per chi fa un lavoro intellettuale o artistico.

Sagittario da guardare: Papa Francesco.

L’OROSCOPO 2021 DEL CAPRICORNO

Alcuni Capricorno escono molto bene dal 2020, altri meno. Nel caso di questi ultimi la causa è probabilmente la loro resistenza al cambiamento. Adesso la pressione si smorza e si può ricominciare a vivere una routine un po’ meno tormentata. Aumentano l’autostima, il coraggio personale, le proposte dall’esterno. Per molti del segno le relazioni si sono consolidate e magari è cominciata una convivenza che ha buone opportunità di riuscita sul lungo periodo. La Luna piena di fine giugno sarà molto significativa per le coppie.

Il 2021 vi vuole più capaci di convivere positivamente con gli altri, più bravi a comunicare, ma soprattutto ad ascoltare. Fate attenzione agli scontri di potere, alle dinamiche silenziose di controllo sugli altri, in particolare quelle messe in atto da voi, spesso inconsciamente. Il 2021 vi insegnerà quello che vi mancava sulle relazioni, e farete molto probabilmente passi da gigante.

Capricorni da guardare: Christine Lagarde, Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Roberto Speranza.

L’OROSCOPO 2021 DELL’ACQUARIO

Ecco un anno in cui si sentirà parlare di voi cari Acquario, con Giove e Saturno nel vostro segno. Il 2021 premierà quelli che si daranno da fare e mostreranno alla società il loro potenziale creativo. Se avete un disco, un romanzo o altro nel cassetto è il momento di farlo uscire.

Gli Acquario non amano mettersi in mostra, in particolare non amano farlo individualmente, preferirebbero sempre emergere come squadra e stare con i loro amici, ma il 2021 li vuole solisti.

Dovranno vincere la paura del giudizio altrui ed esporsi alla possibilità di non venire capiti, che per loro è tipo una tortura. Molti trasformeranno un hobby in un lavoro e in questo compiranno un atto di crescita importante. State per tendere un passo verso l’età adulta, quindi è bene muoversi da subito e farlo con coscienza. I vostri tentativi di nascondervi di fronte a questa responsabilità vi si ritorceranno contro, perciò prima cominciate e meglio è.

Acquario da guardare: Maria Elena Boschi.

L’OROSCOPO 2021 DEI PESCI

Il 2021 e il 2022 saranno anni importanti per molti Pesci, ma vanno fatti dei distinguo. I prima e seconda decade saranno molto allineati con le nuove energie portate dai pianeti in Acquario. Sentiranno un grande desiderio di espansione, nuove idee, nuovi modi di vivere le relazioni, grande spinta progettuale. Ottimo momento per la psicanalisi e per imparare a conoscersi meglio.

I nati della terza decade (dopo Luna nuova 13 febbraio) riceveranno energie ben diverse, e possono prepararsi da ora a un anno di notevole intensità. Potrebbero trovare la fama, l’illuminazione, o un innamoramento gigante. Occhio a restare ancorati alla realtà, perché le vostre emozioni potrebbero fregarvi.

Pesci da guardare: Matteo Salvini.

Le illustrazioni di questo pezzo sono state realizzate da Arianna Rogialli, che su Instagram trovate come @mandragora.officinarum. È illustratorx freelance, consulente sessuologx ed educatorx sessuale in ottica inclusiva, queer, femminista e sex positive. Dal suo profilo diffonde informazioni riguardanti l’educazione sessuale e relazionale e le tematiche LGBTQ+, oltre ad argomenti di politica, giustizia sociale ed etica medica.

Lumpa è l’autonominata “famosa astrologa” di Questo non è un oroscopo—la serie che, segno dopo segno, regala pillole di astrologia per aiutare a capire noi stessi e la marmaglia di cui ci circondiamo. Anche Lumpa è su Instagram.