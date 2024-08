L’oroscopo di febbraio – Acquario

Stai leggendo l’oroscopo di febbraio in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

La nebbia degli ultimi periodi, tra ricerca interiore e sforzi intercontinentali a rimborso spese, comincia a diradarsi. Giove spinge oltre l’apparenza, per voi già ampiamente trascurabile. Questo tratto, unito a una tendenza di base all’astrazione perpetua, rende la vostra personalità più evanescente del solito agli occhi degli altri, facendola oscillare tra i generi fantasy, thriller psicologico e commedia corale. La sensazione dall’interno è invece quella che certi nodi si stiano finalmente sbrogliando, e che siate a un passo da consapevolezze radicali a voi tanto care.

Il passaggio in Scorpione indica morte simbolica e conseguente rinascita, a rappresentare il desiderio di rigenerazione in cui siete immersi facendo luce su quello di cui avete realmente bisogno. La voglia di fughe, sparizioni emotive e gesta da consegnare ai libri di storia svetta e va gestita al meglio. Marte e Mercurio vi offrono determinazione ma anche scenate madre atipiche per il segno, che allo scontro diretto preferisce l’eliminazione morale dell’altro mista ad atteggiamenti vendicativi a LED. Rinnovate pulsioni nella sfera sessuale vi esporranno a fasi adolescenziali degne di nota.

Non focalizzate troppo l’attenzione su pensieri collettivi e plurali. Al momento occorre una netta concentrazione su voi stessi. È come se alcuni tratti in ombra che avete tenuto a bada per diverso tempo con un savoir faire sinceramente evitabile fossero ora più definiti e pronti a venire fuori. E quasi in procinto di piacervi.

