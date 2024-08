L’oroscopo di febbraio – Ariete

Stai leggendo l’oroscopo di febbraio in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Il passaggio di Saturno, carico di riflessività e ridefinizioni, si è fatto sentire in questo nuovo inizio, specialmente nelle personalità capaci di trascinare auto-analisi e ragionevolezza sotto i livelli di decenza. Così come alcuni pianeti nel rigoroso Capricorno possono aver inibito le indecifrabili spinte guidate dal vostro istinto.

Videos by VICE

Finalmente alcuni passaggi positivi, come il vostro pianeta guida Marte in Sagittario, tenderanno ad alleggerire l’atmosfera. Le energie sembrano tornare, come la vostra indiscriminata voglia di accoppiamento. Sarà utile distrarre il vostro Ego mentre vi relazionate agli altri o con i vostri progetti, procedere ancora per gradi passando al setaccio le situazioni lavorative propizie e di cambiamento prima di agire. È di fatto ancora un tempo necessario per dedicarvi a quell’attività che bollate spesso come un vile incidente di percorso: l’introspezione.

Nei rapporti con gli altri è consigliabile l’acquisto di un manuale sull’empatia, o al limite una guida per imparare come simularla al meglio. Se siete riusciti a non allontanare eventuali partner con intemperanze o lacune interpersonali, concedetevi gesti eclatanti, magari non dannosi per la vostra incolumità o per quella di chi vi circonda. La simpatia con cui affermate una innaturale mancanza di tatto rende quest’ultima tollerabile: nell’eccedere, è consigliabile esagerare con la prima.

Sei sicuro di voler sapere cos’altro ti aspetta quest’anno? Allora leggi l’oroscopo del 2018.