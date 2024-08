L’oroscopo di febbraio – Bilancia

Stai leggendo l’oroscopo di febbraio in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Diversi pianeti in Capricorno hanno reso l’inizio dell’anno faticoso in termini fisici ed emotivi, mentre qualche transito di Saturno mette a dura prova le vostre radici, tra rapporti famigliari e scelte di vecchia data.

Videos by VICE

I percorsi intrapresi per un qualche senso del dovere tenderanno a subire forti scosse, con possibili crisi adolescenziali anche per chi naviga in età avanzata. Il tempo e soprattutto il fatto che questo scorra crea qualche apprensione di troppo. A tratti sarà facile avvertire malinconie crepuscolari e stati d’animo dickensiani, tanto che le serate in vostra compagnia oscillano tra atmosfere rarefatte ed esistenzialismo electro-pop. In questa fase di ipersensibilità è inutile e poco producente evitare conflitti interiori proiettandosi all’esterno, magari tentando una riappacificazione tra USA e Corea del Nord. Marte in Acquario può dare la giusta dose di astrazione e concretezza per incanalare le forze.

C’è un forte desiderio di leggerezza e svago: assecondatevi con viaggi, sport o hobby cari a larga parte della popolazione, come scrivere un libro di poesie con un casa editrice indipendente che vi addebiterà parte dei costi di stampa. Al momento per voi la sessualità va di pari passo con la metafisica. Potreste avvertire il bisogno di tenerezze intercontinentali, arrivando a percepire l’abbraccio come un rapporto completo. Come detto, assecondatevi: ognuno raggiunge l’orgasmo a suo modo.

Sei sicuro di voler sapere cos’altro ti aspetta quest’anno? Allora leggi l’oroscopo del 2018.