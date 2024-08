L’oroscopo di febbraio – Cancro

Stai leggendo l’oroscopo di febbraio in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

L’influsso di Saturno, in netta opposizione, rappresenta per voi un’opportunità da non perdere. È infatti il suo passaggio a richiedervi una risolutezza insperata che, mista a una certa superficialità di base, riuscite a rendere anche piacevole. Per tutto il mese sarete così esposti al rischio di sensazioni atipiche per il segno con tratti di serenità e leggerezza. Una inedita fiducia in voi stessi potrebbe alimentare dicerie su una possibile crisi di identità.

Mercurio in Pesci esalta le doti di immedesimazione ed empatia, che vi permetteranno di entrare facilmente in contatto con gli altri e altrettanto facilmente di manipolarli. Seppure non al massimo delle vostre forze mentali e fisiche, è opportuno definire chiaramente i propri bordi, con limiti e confini segnalati da apposite insegne al neon. I momenti di angoscia e tensione saranno forti, ma visibili e ben definiti. Questo permetterà di identificarli e, come di consueto, riversarli su partner stabili oppure occasionali rendendo il post coito una sorta di dramma in tre atti.

In sostanza, febbraio è per i Cancro un mese di esplorazione interiore, che servirà a fare chiarezza e a rigenerarli dalle voragini emozionali alle quali sono soliti regalarsi con innata quanto inquietante facilità.

