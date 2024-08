L’oroscopo di febbraio – Gemelli

Stai leggendo l’oroscopo di febbraio in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Saturno, uscito dalla vostra orbita con la chiusure del 2017, vi ha lasciati profondamente segnati. Nel corso degli anni precedenti avete già sperimentato quello che il restante Zodiaco fronteggia ora: una ridefinizione. Gli atteggiamenti dispersivi e adolescenziali che avete sempre sfoggiato con un orgoglio fuori luogo iniziano a stremare anche voi, e non più solo gli altri. Vi manca però ancora una quadratura, c’è un sottotesto sfuggevole che ancora non decifrate.

A febbraio, Mercurio in Acquario favorisce la capacità di concretezza e di relazione interpersonale. La prima parte del mese è così caratterizzata da una stabilità e una concretezza inedite per un segno che riesce a essere dispersivo a livelli agonistici. È in questo frangente che saranno favoriti incontri e situazioni lavorative.

La seconda parte del mese, con Mercurio mosso in Pesci e Marte in opposizione, sarà invece percepita in maniera più incerta e conflittuale. In particolare, potranno esserci fenomeni di sfalsamento più intensi del solito in grado di farvi oscillare su dimensioni parallele, soggette a una tassazione comunque molto inferiore alla nostra. Anche nella sfera sentimentale in questa fase rischiate di perdere lucidità, confondendo amore ed entropia, o un semplice baratro interiore con un flirt.

