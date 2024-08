L’oroscopo di febbraio – Leone

Stai leggendo l’oroscopo di febbraio in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

La vostra personalità trabordante toccherà in febbraio vette importantissime. L’arrivo di Marte in Sagittario esprime fuoco, determinazione e conquista, liberando i Leone da alcune opposizioni che li hanno accompagnati per lungo tempo generando tensioni, malcontento e pezzi di Tragedia Greca.

La sensazione sarà quella, purtroppo a tratti veritiera, di poter svettare in qualsiasi campo relegando a ruolo di comprimari familiari e capiufficio. Sarete quindi costretti a un patteggiamento con il vostro Ego, che nel corso di questo mese si esprimerà in maniera davvero scomposta, assieme a una iperattività in grado di regalare momenti di gioia a partner e avventori in breve transito. I più esigenti arriveranno a inserire applausi da sit-com come sottofondo alle loro gesta. Per evitare tendenze distruttive o dispersioni a voi assai care, sarà necessario capire quali spinte muovono i vostri obiettivi. Energie psicofisiche enormi, con prestazioni sessuali che attireranno l’interesse del circondario.

L’unico reale ostacolo questo mese sarà rappresentato da un inconscio ad alto consumo, in grado di dettare azioni che a lungo termine potrebbero servire alla sola e ingombrante vanità. È tra l’altro consigliabile non allestire nei luoghi di lavoro musei improvvisati con la documentazione dei vostri successi.

L’eclissi solare a metà del mese indica un brusco sussulto nella sfera emotiva, tra partner e famiglia di origine, con possibili tensioni in arrivo riguardanti questioni lontane e irrisolte che è forse il momento di affrontare al netto degli atteggiamenti boriosi.

