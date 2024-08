L’oroscopo di febbraio – Pesci

Stai leggendo l’oroscopo di febbraio in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Nettuno, simbolo acceso del vostro inconscio, vi richiede forti connessioni con gli altri, possibilmente senza la lentezza dei 56k interiori che spesso vi tengono in scacco impedendo i gesti più semplici.

Gli stati confusionali a voi tanto cari vanno in questa fase gestiti con molta cautela, ora che i transiti favorevoli di pianeti lenti rendono più concreta l’azione sui vostri progetti. Evitate quindi di regalarvi a saghe emotive e stati paranoici post-industriali che finiscono per allontanarvi dalla concretezza. Soprattutto in ambito lavorativo, alcuni passaggi in Sagittario possono accentuare tensioni e sviste, da cui è bene premunirsi. Potreste avere la sensazione di sovraccarico di responsabilità e doveri, risolvibili con momenti di svago o effervescenti stati umbratili.

È Venere a fornirvi le giuste spinte emotive nei rapporti interpersonali, che sarà utile rafforzare con tratti romantici misti ad atteggiamenti scollacciati. La sessualità può a più riprese esprimersi in maniera incerta e tentennante, dando la sensazione a chi si accoppia con voi di una connessione lenta e con evidenti problemi di buffering. È un momento generale di forte crescita e riappropriazione: cercate di distrarre la vostra personalità dai naturali tentativi di sabotaggio.

