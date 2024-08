L’oroscopo di febbraio – Sagittario

Stai leggendo l’oroscopo di febbraio in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Marte, pianeta della conquista e dell’affermazione personale, è nel vostro segno. Un segno che ama spingersi su territori inesplorati e ben oltre i propri limiti. Questo passaggio potrebbe creare problemi di gestione a chiunque si trovi ad avere a che fare con voi per l’arco di tutto il mese. Sarete preda di irrefrenabili spinte a forzare le cose, gettando nello sconforto parte di uno Zodiaco che dentro questo febbraio riesce a malapena a percepirsi.

Una certa arroganza bilanciata da una impulsività senza remore si rivela utile per la potatura stagionale di rapporti in ogni sfera: amore, amicizia, lavoro, esponendovi a forte stress. La tendenza ad additare come svantaggiato chiunque non riesca a seguire i vostri ritmi forsennati potrebbe fare il resto. La vostra energia sessuale in eccesso sarà percepibile anche da strumenti rudimentali come baracchini o radioline per amatori, con una tendenza al flirt attiva anche in assenza di gravità.

Nell’ultima parte del mese, con l’aiuto di transiti in Pesci, alcuni Sagittario rischiano di sentirsi esposti a momenti di ripiegamento interiore racchiusi in una tristezza percepibile in quadrifonia. In questo cruciale febbraio avete la possibilità di gettare le basi per il concreto sviluppo di tutto l’anno a venire. Non è il caso di lasciarsi sopraffare dalla fretta cedendo alla tentazione di costruire su terreno non edificabile.

