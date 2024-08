L’oroscopo di febbraio – Scorpione

Stai leggendo l’oroscopo di febbraio in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

È un mese improntato alla sfera lavorativa, quello di febbraio. L’idea è di forzare i limiti, cercare nuove sfide. Le spinte propulsive portate da Giove e la voglia di strafare in un quadro potenzialmente favorevole rischiano però di regalarvi scenari dispersivi e al di sotto dei vostri mezzi, fino a rievocare da vicino un palinsesto RAI.

Marte nel Sagittario vi àncora al materiale e alle questioni economiche, impegnando larga parte delle risorse mentali a cui si sommano quelle già impegnate dalle vostre naturali elucubrazioni. Tenere a bada un egocentrismo che in questo mese potrebbe raggiungere vette inespresse può aiutarvi a focalizzare la situazione. È utile radicare le vostre scelte nel presente, un qui e ora non dettato dal vostro impulso all’azione né dai consueti desideri di vendetta.

Mercurio e Venere in Pesci esaltano il vostro lato più femminile. Dategli spazio evitando inutili corazze: è il momento di offrire empatia, comprensione e in generale quella serie di doti che tendete a bollare come inattuali. Alti e bassi si succedono rapidamente, impreziositi da giochi di luce e sentori incomprensibili. Questa situazione si esprime in una sessualità alterna e poco prorompente. In casi estremi potreste interrompere l’atto sessuale per dare vita a dibattiti e confronti sulle vostre scelte. A tratti sarà necessario simulare un segno zodiacale meno dispersivo.

