L’oroscopo di febbraio – Toro

Stai leggendo l'oroscopo di febbraio in collaborazione con Starmale.

Giove illumina il segno in antitesi al vostro, lo Scorpione, esaltando il lato più oscuro di una personalità sempre pronta all’implosione.

Per chi ha avuto modo di fronteggiarsi nei mesi scorsi sarà un momento di crescita. Per gli altri, ricorderete da vicino una produzione hollywoodiana ad alto budget ricca di (s)comparse. In questa fase infatti mente e sentimento rischiano di trovarsi a viaggiare su binari opposti, offrendo atteggiamenti dissociativi di tutto rispetto. Può essere utile richiedere l’intervento di una figura diplomatica per ricollegare la vostra interiorità ai naturali desideri e obiettivi. Una certa tendenza all’arroganza o alla critica smodata dell’altro potrebbe creare piccoli dissidi culminanti in fatti di cronaca nera.

Con l’arrivo di Venere in Pesci, nella seconda metà del mese, l’irrequietezza vira verso atteggiamenti sobri, con una visione d’insieme più lucida e pacata ma percepita dagli altri come sintomo di una influenza stagionale. In questa fase sarà più semplice recuperare la vostra capacità di relazione sia nella sfera sociale che in quella sentimentale, con slanci emotivi accentuati tipici degli stati di ubriachezza. A pressare è un evidente bisogno di chiarezza, e un’alterna insoddisfazione con cui si rischia sempre il concorso di colpa.

