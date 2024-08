L’oroscopo di marzo – Bilancia

Stai leggendo l’oroscopo di marzo in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Bianco o nero: le soluzioni diplomatiche a voi tanto care sono in questo mese oscurate da una nuova tendenza a scelte nette e tagli drastici, con sprazzi filoamericani sull’utilizzo delle armi. A tratti sembrerà venir meno la vostra propensione ad evitare gli scontri grazie all’emergere di una truce quanto non richiesta franchezza, condita con toni da campagna elettorale. Il tutto offerto su grande schermo da Venere e Mercurio che, entrando in Ariete, saranno in opposizione al vostro Sole e pronti a schernirvi dalla settima Casa: quella che rappresenta il modo in cui ci si rapporta all’altro e alla società.

È proprio attraverso questi atteggiamenti scomposti che alcuni nati nel segno potranno esplorare desideri profondi, tenuti a bada nel tempo con modi garbati misti a piccoli tracolli di bile. Anche l’influsso di Saturno porta alla rimozione forzata di certi alibi che vi hanno aiutato a eludere la realtà in maniera subdola ma efficace.

I rapporti di coppia e la sessualità risentono di questa attitudine, fino alla possibilità che riusciate a confondere le rimostranze con gli orgasmi. Tutto questo può risultare destabilizzante, uno sperpero di energia psicofisica vicino a quello richiesto dai gruppi WhatsApp. È invece una grande occasione per definire alcuni punti fondamentali. L’armadio dentro il quale avete accuratamente rinchiuso dilemmi e situazioni poco tollerate è in procinto di esplodere. Conviene anticipare qualche pulizia di Primavera.



