L’oroscopo di marzo – Capricorno

Dopo mesi di riassetto finalmente vi sentite pronti per fronteggiare le cose con una ritrovata lucidità. Alcune quadrature abbinate al passaggio di Saturno portano un carico di energia imponente, che richiede una buona messa a terra per essere gestita. In questo senso serve cautela: siete al momento soggetti a irritabilità e tendenti a scatti d’ira coreografici. Potreste riuscire a incrinare rapporti e situazioni con una facilità e una naturalezza in alcuni casi invidiabili.

Le chiusure a sarcofago da cui apparite come celebrate personalità indecifrabili funzioneranno poco in questo marzo che vi richiede chiarezza.

Venere nel segno infonde un’inedita apertura sul versante sentimentale, con fasti che ricordano quelli dell’Estate dell’Amore del 1967. I partner più diffidenti attribuiranno le cause di questo slancio a una vostra entrata nel tunnel dell’LSD.

Nell’ultima parte del mese può emergere una certa stanchezza, che saprete mitigare con atteggiamenti riversi e antisociali. Mostrare gli aspetti più intimi che vi accomunano a quelli ostentati dal genere umano può essere utile quanto piacevole. Se proprio non riuscite a farlo in presenza degli altri, cercate di simularli al meglio.

