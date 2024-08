L’oroscopo di marzo – Pesci

Stai leggendo l’oroscopo di marzo in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Venere e Mercurio sono in transito nel vostro segno, concedendovi una meritata pausa da voi stessi in un momento che può rivelarsi cruciale. Sono nell’aria scelte drastiche che, seppure intervallate da indecorose fasi di dubbio, vi guidano verso cambiamenti decisivi. Per quanto questa prospettiva possa spaventarvi, non è il momento adatto per tirarsi indietro o sentirsi fuori sincrono rispetto all’epoca in corso.

Videos by VICE

L’idea ampia di possibilità è infatti finalmente entrata nella vostra orbita, portando stimoli fuori dall’ordinario e rendendovi affascinanti a un circondario che troppe volte vi ha percepito come poco incisivi. È un passaggio lento, come i pianeti che vi guidano. Alcuni segnali di insofferenza uniti a una sempreverde instabilità rischiano di generare fasi di implosione interna con insorgenza di Buchi Neri.

Dalla metà del mese, Marte in Capricorno vi spinge a una determinazione quasi fuori luogo per il vostro segno, richiedendovi uno sblocco importante di alcune situazioni, specialmente nel settore lavorativo. La ricerca dell’insolito si esprimerà anche in una sessualità con menù a comparsa, tra lo stupore di partner e passanti. A fine Marzo, la Luna in opposizione potrebbe amplificare i vostri stati interiori trasformando i giorni residui in capolavori espressionisti. Con tutta probabilità state per dare svolte importanti al vostro agire. Evitate di presentarvi all’appuntamento indossando incertezze a collo alto.

Sei sicuro di voler sapere cos’altro ti aspetta quest’anno? Allora leggi l’oroscopo del 2018.