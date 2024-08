L’oroscopo di marzo – Sagittario

Stai leggendo l’oroscopo di marzo in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

I primi mesi dell’anno, causa qualche intoppo nei vostri numerosi progetti e una certa stanchezza fisica, hanno generato frustrazioni che a tratti avete saputo far ricadere in maniera indolore su amici o partner. Ora, per quasi tutto il mese i transiti di Venere e Mercurio in Ariete vi sostengono in una fase di forte slancio, riuscendo a garantirvi una determinazione finalizzata a pochi e concreti obiettivi.

Videos by VICE

Per la prima volta potreste impegnarvi in un massimo di tre attività in contemporanea senza sentire il bisogno di ulteriori sperperi d’energie. In alcuni giorni garantirete comunque una buona soglia di irritabilità. Sono in particolare le risorse psicologiche a dover essere tenute a bada, specie in un segno votato a un lavorio mentale tanto costante quanto indesiderato.

Gli alti picchi di questo marzo garantiranno un fascino in grado di lanciare segnali ovviamente ingestibili in ogni anfratto dello Zodiaco. Il vostro interesse potrebbe invece essere attratto da persone sopra le righe capaci di offrirvi una visione inconsueta delle cose e di un ordinario che ritenete spesso al di sotto della vostra portata. La sessualità è ai picchi massimi e in grado di soddisfare più partner contemporaneamente a distanza di diversi rioni.

Sarà l’arrivo di Marte in Capricorno nell’ultima fase del mese a ridimensionare ogni spinta in eccesso, ricollegandovi a un presente fatto anche di limiti e con almeno cinque ore di sonno per notte garantite.



Sei sicuro di voler sapere cos’altro ti aspetta quest’anno? Allora leggi l’oroscopo del 2018.