L’oroscopo di marzo – Scorpione

È ancora un cielo positivo quello che si presenta sulle giornate dei nati nello Scorpione. Marte sembra favorirvi in particolare sugli aspetti lavorativi ed economici. Una consolidata sicurezza di movimento vi permette ancora di osare, avanzando una certa spocchia con soci e colleghi.

Il freno principale di questo momento può essere legato proprio a un eccesso di arroganza, che i più accorti sapranno condire con avventatezza e atteggiamenti non ponderati. Il sovraccarico di attenzione alla sfera professionale rischia poi di intaccare quella privata. Riuscirete infatti a riversare una buona dose di superficialità sulla vita di coppia, e alcuni nati nel segno potrebbero offrire alti momenti di anaffettività da immortalare in appositi album fotografici. Anche la sfera sessuale risente di questa tendenza, costringendo i vostri partner a dotarsi di un autovelox per capire esattamente le dinamiche del coito. In particolare, per accertarsi che questo ci sia stato.

Nell’ultima parte del mese sarete costretti ad alcune ridefinizioni di obiettivi e idee che, con vostro sgomento, potrebbero rivelare diverse crepe. È consigliabile non fossilizzarsi sull’idea di fallimento entrando in modalità auto-distruttiva. Per quanto nati nel segno dello Scorpione, potrebbe essere un tempo adatto per sfoggiare una qualche parvenza d’amor proprio.



