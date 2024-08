L’oroscopo di marzo – Vergine

Stai leggendo l’oroscopo di marzo in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Le difficili quadrature degli ultimi periodi possono avervi costretto a compromessi mal retribuiti e senza provvigioni. Col Sole in opposizione in Pesci la fatica continua a farsi sentire, con il rischio di inquietudini e atmosfere prese in prestito dall’immaginario di H.P. Lovecraft.

In alcuni momenti potreste ritrovarvi nella scomoda situazione di dover persino accettare opinioni e consigli dagli altri senza snobbarli come dozzinali o poco influenti. Questo porterà a sani patteggiamenti interiori e situazioni nuove per un segno abituato da sempre al (corto) circuito chiuso. Certe aperture all’altro saranno utili soprattutto quando l’idea sulla strada da seguire potrà sembrare incerta.

Sarà la seconda parte del mese a offrirvi maggiore possibilità di movimento: con l’entrata di Marte in Capricorno le spinte risolutive si fanno più decise, come la chiarezza di intenti verso quell’idea di cambiamento che da qualche tempo investe molti nati nel segno. Il lavoro di ricostruzione potrebbe concretizzarsi verso la fine di marzo, con la Luna piena in Bilancia a offrire tagli netti a situazioni e rapporti conditi da scene che, se riprese, delizieranno il web offrendo importanti contenuti virali.

Anche nella sfera sentimentale e sessuale si avvertirà l’esigenza di spostare alcuni elementi nel cestino.. Il tutto in favore di una pulizia che, se all’inizio sembrava destabilizzante, comincia a restituire forze e capacità d’azione.

