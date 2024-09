Decine di orsi polari hanno invaso un’isola in Russia e gli abitanti sono nel panico

Dozzine di orsi polari affamati hanno provocato uno stato di emergenza su un remoto arcipelago russo, dove gli animali stanno entrando dentro i complessi di case e inseguendo i residenti terrorizzati.

Almeno 52 orsi sono stati avvistati vicino alle abitazioni di Belushya Guba su Novaya Zemlya, stando a una dichiarazione ufficiale della regione dell’Arkhangelsk, che comprende l’area in questione.

Le persone hanno “paura di uscire” e “la vita quotidiana è in preda alla confusione,” ha detto al Siberian Times questo martedì l’amministratore locale Aleksandr Minayev.

Novaya Zemlya comprende due isole artiche al largo della costa settentrionale della Russia. Al momento ospita circa 3.000 persone, mentre un tempo era un sito di test nucleari sovietici, dove è stata fatta detonare la Bomba Zar — l’esplosione più grande della storia umana, per 50 megaton di potenza — nel 1961.

Le autorità hanno dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza domenica scorsa per l’invasione degli orsi, che è iniziata a dicembre 2018. Le persone del posto si sono lamentate che “tra i sei e i dieci” orsi polari giravano per il villaggio, entrando dentro le case delle persone e negli uffici, in generale seminando il terrore.

Recinzioni e suoni forti — come spari e clacson — non sono per ora serviti a spaventare gli animali e farli allontanare.

“Vivo a Novaya Zemlya dal 1983, ma non ci sono mai stati così tanti orsi nei paraggi,” ha detto alla agenzia di stampa russa TASS l’amministratore locale Zhingansha Musin sabato. Musin ha aggiunto che gli orsi hanno invaso anche un presidio militare, dove stanno “letteralmente inseguendo le persone.”

I report attribuiscono le ragioni al cambiamento climatico: è risaputo infatti che lo sciogliersi dei ghiacci marini spinge i predatori verso la terra ferma in cerca di cibo.

“Non c’è il minimo dubbio: è stato un anno davvero difficile per gli orsi in questa parte del mondo,” ha detto a Motherboard per telefono Andrew Derocher, professore dell’Università di Alberta che studia gli orsi polari nell’Artico.

Gli orsi polari passano la maggior parte del tempo su lastroni di ghiaccio, dando la caccia alle foche che riemergono dall’acqua per respirare. Quando il ghiaccio recede durante i mesi caldi, gli orsi si spostano verso l’entroterra finché questo non si riforma.

Derocher monitora il ghiaccio marino nella regione e ha definito quest’anno “a dir poco il più bizzarro” che abbia mai visto, in cui il ghiaccio è arrivato con estremo ritardo, persino di tre o quattro mesi in certe parti.

Il rapido scioglimento dell’Artico ha mandato completamente nel caos la distribuzione degli orsi polari, ha spiegato Derocher. “È un po’ come se andassi al ristorante, ma quel ristorante è chiuso,” ha detto. “Quindi dove vai? Ti metti a girare finché non ne trovi uno che sia aperto.”

Il cambiamento climatico ha aumentato il numero di giorni senza ghiaccio in molte parti dell’Artico, stando a uno studio del 2016 condotto da un gruppo di ricercatori internazionale e pubblicato su Cryosphere. Le misurazioni della NASA mostrano che il ghiaccio marino dell’Artico sta diminuendo del 12,8 percento al decennio, secondo le medie registrate tra il 1981 e il 2010.

Il risultato è che i faccia a faccia tra uomini e orsi polari sono sempre più frequenti.

Un gruppo di orsi polari a Belushya Guba. Fonte: Vkontakte

Ilya Mordvintsev, un ricercatore del Severtsev Institute of Ecology and Evolution a Mosca, ha detto a TASS che gli orsi si stanno radunando a Belushya Guba “perché c’è una forma di cibo alternativo… perché ci sono i bidoni con rifiuti commestibili, hanno fermato la migrazione.”

Gli orsi polari sono noti per saccheggiare i bidoni dell’immondizia. Nella città canadese di Churchill, Manitoba — la capitale mondiale degli orsi polari — le autorità sono state costrette a chiudere una discarica a cielo aperto nel 2006, dopo che si era trasformata in un obiettivo fisso per gli animali affamati.

“Gli orsi possono vivere mangiando quasi qualsiasi cosa. È una caratteristica di tutte le specie di orsi,” ha detto Derocher.

Ma l’immondizia non può saziare un orso da svariate centinaia di chili per molto. Uno studio pubblicato l’anno scorso su Science e condotto da ricercatori canadesi e americani ha riscontrato che gli orsi necessitano di una dieta ricca di grassi, come quello delle foche, che sono meno abbondanti quando non c’è ghiaccio.

Quindi, come dici a un orso di andarsene?

L’ente ambientale federale della Russia non ha rilasciato le licenze per sparare agli orsi — il che significa che le persone hanno il divieto di ferire gli animali — e ha invece inviato delle forze speciali a Belushya Guba per valutare la situazione e impedire agli animali di attaccare gli esseri umani.

La specie è considerata a rischio in Russia, che ha imposto un divieto sulla caccia all’orso polare nel 1956.

Ad ogni modo, sabato scorso la BBC ha riportato che l’abbattimento non è del tutto fuori questione, se i tentativi di spingere gli animali ad andarsene dovessero fallire.

“Non c’è molto che possiamo fare per gestire gli orsi polari se non gestire il comportamento umano,” ha detto Derocher.

