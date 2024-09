Le playlist di Ortigia Sound System sono il suono dell’estate

La foto che vedete qua sopra ritrae il Castello Maniace, che si trova sull’isola di Ortigia, a Siracusa. È solo una delle incredibili location dell’Ortigia Sound System di quest’anno. Lì, ad esempio, sabato 29 luglio potremo veder suonare Mount Kimbie, Palms Trax, Sevdaliza, Yombe e Kassiel. Per dire. Ma il giorno prima, nell’altrettanto mozzafiato scenario dell’Antico Mercato di Ortigia, suoneranno Awesome Tapes from Africa, Moses Boyd, Baba Stiltz e Marcin Oz.

OSS17 dura dal 24 al 30 luglio, e in tutti quei giorni non ci sarà mai un momento senza musica incredibile, cibo squisito e panorama da sogno. Perché è la Sicilia, sai com’è fatta quella.

Ora, sbrigate le formalità, possiamo passare a migliorarci la settimana (facciamo il mese) con le playlist Spotify compilate dagli artisti di Ortigia Sound System.

E.L.I.O.

E.L.I.O. farà parte dello showcase di Marguerite Records al mercato Jureca mercoledì 26.

MARGUERITE RECORDS

Lo showcase di Marguerite Records sarà mercoledì 26 al mercato Jureca.

800HZ

Lo showcsase di 800Hz Records sarà martedì 25 al mercato Jureca.

RITUALS

Lo showcase di Rituals sarà lunedì 24 al mercato Jureca.

GOMMAGE DJ TEAM

I DJ di Gommage saranno al Boat Party di venerdì 28.

GO-DRATTA

Go-Dratta sarà al mercato Jureca lunedì 24.

AVENIR

Avenir sarà all’after show di sabato 29 all’ex-Km0.

MATISA

Matisa sarà al mercato Jureca martedì 25.

KASSIEL

I Kassiel saranno al castello Maniace sabato 29.

YOMBE

Gli Yombe saranno al castello Maniace sabato 29.

ANDREA MONTALTO

Andrea Montalto sarà al Boat Party di giovedì 27.

STUMP VALLEY

Gli Stump Valley saranno al Boat Party di giovedì 27.

