Come è vivere nella città più fredda del mondo

Tutti ci lamentiamo mentre camminiamo sulla neve, testa bassa e sguardo a terra per evitare il vento pungente. Quando vuoi semplicemente vivere in pace la tua vita, le temperature gelide sono sgradevoli e fastidiose, ti ritrovi a chiederti per quale assurdo motivo qualcuno abbia deciso di fondare la tua città in un luogo così freddo.

Però è importante ricordarsi—nel tentativo di trovare il lato positivo della cosa—che ci sono posti nel mondo molto molto più freddi. Infatti le uniche persone che possono davvero avere l’ultima parola nelle lamentele sono i cittadini di Oymyakon, in Russia. La città più fredda del mondo.

Videos by VICE

Oymyakon è un villaggio remoto la cui popolazione oscilla tra i 500 e gli 800 abitanti, esposta al vento della Russia Orientale, dove la temperatura media in inverno raggiunge i -50 gradi centigradi. La temperatura più bassa mai raggiunta in questa città-congelatore è di -67 gradi nel 1933. Per avere una prospettiva sulla cosa, la temperatura più bassa mai registrata sulla Terra è di -88 gradi, nell’inospitale continente dell’Antartide.



Oymyakon, Siberia. Immagine: Google Maps

La maggiorparte degli abitanti di Oymyakon sono Turkic Yakut, indigeni del Nordest della Siberia. Tradizionalmente sono cacciatori e mandriani di renne, e visto che vivono in parte nella regione del permafrost dove il suolo è congelato fino a 1.640 metri di profondità, non riescono a coltivare vegetali e fanno molto affidamento sulla carne. Un cittadino del posto di nome Bolot Bochkarev ha raccontato a weather.com che “gli abitanti della regione amano il cibo freddo, il pesce dell’artico crudo congelato, il salmone bianco, il merluzzo e il fegato di cavallo crudo congelato, ma sono considerati delicati.” Nella normale vita quotidiana, ha detto, “Ci piace mangiare zuppe di carne. La carne fa bene.”

Vivere in un ambiente così estremo significa avere difficoltà con cose che noi riteniamo normalissime. Indossare gli occhiali, per esempio, è rischioso perché potrebbero congelartisi sulla faccia. Le tubature in casa sono impensabili a causa del terreno congelato, per cui spesso il bagno è fuori. Sì, vuol dire che devi affrontare i -45 gradi ogni volta che devi fare pipì.

I garage sono indispensabili se non vuoi che il grasso del motore si congeli—e il motore deve essere sempre acceso. Gli aerei non sorvolano la zona in inverno.

Vivere in condizioni di freddo estremo ha anche delle ripercussioni sulla salute, in particolare per le persone anziane: geloni e parziali assideramenti sono all’ordine del giorno. Il Canadian Center for Occupational Health and Safety—che se ne intende abbastanza di freddo—ha reso noto che la pelle esposta a una temperatura di -45 gradi può congelare in 5-10 minuti. Ciò significa che uscire a Oymyakon con la pelle scoperta sottopone a un alto rischio di ipotermia—un abbassamento della temperatura che può dimostrarsi fatale. Quel tipo di freddo può anche ostruire le vene, il che aumenta il rischio di infarto nelle persone anziane.

Un cavallo a Oymyakon. Immagine Maarten Takens/Flickr

Avere sempre freddo ti rende anche più affamato. Per tenere alta la temperatura corporea, abbiamo bisogno di nutrimento, altrimenti si rischia di perdere troppo peso. La dieta ricca di carne degli abitanti di Oymyakon li aiuta a scaldarsi.

Ma quindi, in definitiva, come si fa a vivere dentro un freezer? “Russki chai, letteralmente, té russo, che è il loro modo di chiamare la vodka,” ha detto il fotografo Amos Chapple a weather.com dopo una visita al villaggio. Un altro trucco è coprirsi con tanti e tanti strati, cappelli, sciarpe e guanti. Non esistono cose tipo “non mi sevono i guanti, sto fuori soltanto per cinque minuti.” Per il resto, la soluzione è stare in casa.

Oymyakon è a due giorni di macchina dal capologo di regione, Jakutsk (chi gioca a Risiko la conosce bene), che è a sua volta la città più fredda del mondo. Ma anche se la Jacuzia (la regione autonoma della russia che include Oymyakon e Yakutsk) potrebbe avere il primato del freddo, anche molti altri posti nell’Alaska del nord, in Canada e Scandinavia raggiungono temperature simili.