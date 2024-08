Pamela Anderson è appena diventata una specie di Slavoj Žižek

Se penso a Pamela Anderson, personalmente me la ricordo in Barb Wire (1996), un film di fantascienza post-apocalittica in cui gli Stati Uniti sono una dittatura fascista della cui sorprendente attualità mi ero già meravigliato (ahimè inascoltato) all’inizio dell’anno scorso. Per quelli di voi che solo in queste ore si fossero svegliati da un coma iniziato più o meno ai tempi di Baywatch, invece, Pamela Anderson potrebbe apparire come una delle principali voci progressiste rimaste in Occidente. Francamente non capisco neanche perché qualcuno dovrebbe meravigliarsi di questa cosa nella stessa settimana in cui il presidente della Nigeria ha convocato una conferenza stampa per smentire di essere morto e di essere stato rimpiazzato da un sosia, ma tant’è.

Comunque, ecco i fatti: in questi giorni Pamela Anderson—che da tempo ha fatto sue le battaglie sui diritti degli animali, l’ambiente, la legalizzazione della cannabis—è in Europa e ha twittato alcune riflessioni su quello che sta succedendo da queste parti.

Prima si è occupata della protesta dei gilet gialli in Francia, spiegando che per quanto non apprezzi la violenza delle manifestazioni questa non è paragonabile alla “violenza strutturale delle élite francesi e globali”; trovandone le cause nelle “tensioni tra l’élite cittadina e i poveri delle zone rurali, tra le politiche rappresentate da Macron e il 99 percento che ne ha abbastanza delle disuguaglianze” e chiedendosi come si possono rendere costruttive queste proteste e come possono fare “i progressisti in Francia e in tutto il mondo” per canalizzare queste energia verso “la costruzione di società più egualitarie” (ha anche elaborato questi pensieri in un post sul suo blog qualche giorno fa).

E già qui c’era abbastanza materiale per risatine sarcastiche e meme tipo “la sinistra riparta da Baywatch.”

Ieri sera invece Anderson è tornata a parlare di attualità e si è dedicata all’Italia, dicendosi “preoccupata dei trend in corso” che le ricordano gli anni Trenta per “la paura e il senso di sicurezza diffuso in tutti gli strati della società, gli attacchi quotidiani a rifugiati e migranti, l’aggravarsi della crisi economica.”

Let’s remember that tomato souce originally came from Peru and that spaghetti is believed to have been brought from China during the journeys of Marco Polo.

So there is no Italian – or any – food without the influence of other cultures. — Pamela Anderson (@pamelaanderson) December 5, 2018

Thoughts from Italy 🇮🇹



Italy is a beautiful country and I love it so much, from its food to its fashion, from its history to it’s arts, but I am very worried about the current trends which are reminding me of the 1930s, — Pamela Anderson (@pamelaanderson) December 5, 2018

the fear and insecurity in all segments of society, the daily attacks on refugees and migrants,

the deepening economic crisis… — Pamela Anderson (@pamelaanderson) December 5, 2018

Poi—ricollegandosi al discorso sulla Francia—ha anche parlato di Salvini.

“Salvini di recente ha detto che ‘Macron è un problema dei francesi’, intendendo che quello che sta succedendo adesso in Francia con le proteste dei gilet gialli è qualcosa che riguarda solo i francesi. Questo è sbagliato,” ha scritto. Si tratta invece di “un problema europeo” così come sono un problema europeo anche “le misure anti-immigrati e l’ascesa di una nuova forma di fascismo in Italia.”

Also

Mr. Salvini recently said that "Macron is a problem for the French", meaning what is happening currently in France with the Gilets Jaunes protests is something that concerns only the French. This is wrong. — Pamela Anderson (@pamelaanderson) December 5, 2018

What is happening in France these days is a European problem, in the same way that the anti-immigrant measures and slide towards a new form of fascism in Italy is a European problem. — Pamela Anderson (@pamelaanderson) December 5, 2018

The solution is not more Macron or more Salvini, the actually need each other and reinforce each other, the solution can only be a Pan-European awakening across borders and nationalities,which would be able to tackle the deep economic, social and ecological crisis of Europe today — Pamela Anderson (@pamelaanderson) December 5, 2018

E la soluzione “non è più Macron o più Salvini, che in realtà hanno bisogno l’uno dell’altro e si rafforzano l’uno con l’altro,” ma “solo un risveglio paneuropeo” in grado di “affrontare la crisi economica, sociale ed ecologia dell’Europa di oggi.”

Vale forse la pena far notare che il tweet fissato sul profilo di Pamela Anderson rimanda a un sito con un appello per la creazione di “un’internazionale progressista” promosso da Varoufakis e da Jane Sanders—che per la sua missione di salvare il mondo da populisti e fascistume vario sinceramente non credo potesse trovare testimonial migliore.

