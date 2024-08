Pancake cinesi al cipollotto

Porzioni: 4

Preparazione: 5 minuti

Totale:1 ora

Ingredienti

Per i pancake:

Videos by VICE

280 g di farina di grano 0, più altra per lo spolvero

1 cucchiaino e 1/2 di sale

250 ml d’acqua in ebollizione

2 cucchiai di olio vegetale, più altro per cucinare

4 cipollotti tagliati a fettine sottili

Per la salsa d’accompagnamento:

2 cucchiai di aceto nero

2 cucchiai di salsa di soia

1 cucchiaino di olio di semi di sesamo

1 spicchio d’aglio, tritato

1 pezzo di zenzero, spellato e tritato

1 cipollotto, tritato

Preparazione

1. Inizia dai pancake. Non è necessario avere una planetaria o un robot da cucina specifico, ma se lo hai meglio, perché sarà più facile e veloce prepararli! Qualora non ne avessi, mescola l’impasto con un cucchiaio o delle bacchette, perché sarà troppo bollente per usare le mani.

2. Mescola quindi, col metodo che preferisci, la farina, il sale e metà dell’acqua bollente. Aggiungi poi pian piano il resto dell’acqua, continuando a mescolare fino a completa amalgamazione (fermati appena il tutto ti sembra ben incorporato).

3. Infarina una superficie e impasta fino a raggiungere una consistenza morbida. Metti quindi l’impasto in una ciotola e coprila con del cellophane per 30 minuti. Lascia riposare a temperatura ambiente.

4. Taglia l’impasto in quattro e crea delle ‘palline’ con ogni pezzo.

5. Spolvera un’altra superficie di lavoro con la farina e, lavorando con un pezzo d’impasto alla volta, crea 4 dischi dal diametro di circa 20 cm. Spennella poi un po’ d’olio su tutti e 4 i dischi.

6. Stendi ogni disco a striscia, arrotolando poi ogni striscia e piegando le estremità verso l’interno. Riappiattisci ogni spirale con il palmo della mano e, usando il mattarello, ricrea dei disco dal diametro di 20 cm circa. Adesso puoi spennellare nuovamente con dell’olio e guarnire ogni disco con due cucchiai di cipollotti. Più saranno sottili i pezzettini di cipollotti, meno rischierà di sfaldarsi l’impasto. Riarrotola i dischi a spirale, piega le estremità e schiaccia un pochino sopra.

7. Scalda un cucchiaio d’olio in una padella di grandezza media, aggiungi i pancake e cuoci, girandoli solo una volta, per 5 minuti (fino a doratura). Trasferiscili su di un tagliere e taglia ogni pancake in 4.

8. Per preparare la salsa d’accompagnamento ti basterà mescolare insieme tutti gli ingredienti in una ciotolina.