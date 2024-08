Pane con lievito madre fatto in casa

Per 2 pagnotte

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 17 ore

Ingredienti per il pane fatto in casa

700 grammi di farina bianca macinata a pietra

250 grammi di farina integrale di farro

50 grammi di farina di segale

800 grammi d’acqua

250 grammi di lievito madre

25 grammi di sale

olio d’oliva per ungere

Procedimento

1. Usando le mani, mescola le farine e 800 grammi d’acqua in una ciotola abbastanza grande, fino a quando non saranno ben amalgamate e tutta la farina sarà ben idratata. Copri con uno straccio da cucina e fai riposare per 30 minuti.

2. Aggiungi il lievito madre e il sale, continuando a mescolare con le mani e quasi “spremendo” il lievito madre e il sale nell’impasto, essendo sicuro di incorporare tutto per bene. Mixa fino a quando non hai formato un impasto bello liscio. Trasferiscilo in una ciotola leggermente oliata (va bene anche un contenitore di plastica) e mettilo in una parte della stanza leggermente più calda della temperatura ambiente, e copri con un canovaccio. Piega il pane ogni 30 minuti per 4 ore.

Ndt. Piegare il pane significa ammassarlo leggermente, allungandolo su un piano leggermente infarinato e portando gli angoli opposti al centro, due alla volta. Questo rinforza la maglia glutinica e permette al pane di crescere meglio in fase di lievitazione.

3. Dopo 4 ore, prendi l’impasto e mettilo su un piano di lavoro leggermente infarinato e dividilo in due pagnotte. Metti in forma in dei cestini foderati o in due ciotole con un canovaccio infarinato alla base.

4. Fai riposare l’impasto per altre 5 ore, o almeno fino a quando il volume non sarà aumentato almeno di 1/3. Copri e metti in frigorifero per 12 ore.

5. Il giorno dopo, metti una pentola in ghisa nel forno a 250/260 °C. Dopo 45 minuti rimuovi la pentola e delicatamente rimuovi il coperchio. Metti una delle pagnotte direttamente dal frigorifero nella pentole in ghisa e incidi con il coltello la parte superiore. Cuoci per 25 minuti, con coperchio, poi rimuovilo e riduci la temperatura del forno a 200 °C. Fai cuocere per altri 30 minuti o fino a quando la crosta diventa dorata. Fai riposare il pane almeno 30 minuti / 1 ora prima di tagliarlo (meglio far passare anche qualche ora).

Questo articolo è apparso originariamente su VICE US.