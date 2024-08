Panettoni artigianali fantasmagorici per stupire i tuoi a Natale

Il mondo è fatto per mangiare panettoni da supermercato – che comunque se ci pensate hanno un ottimo rapporto qualità prezzo – e panettoni decisamente più hardcore. Niente da dire sul classico Bauli, ma vuoi mettere glasse di cioccolato, canditi di zenzero o glassa al té Matcha?

Ecco, ci siamo sacrificati per voi (e probabilmente siamo pure ingrassati moltissimo, ma tutto per una buona causa) e ne abbiamo provati di diversi tipi, tutti accomunati dalla stranezza negli ingredienti usati. Perché il Natale è sempre la stessa solfa, ma se al momento del dolce arriva un panettone ‘strano’, puoi lasciare a bocca aperta parenti e amici.

Angolo tradizionalisti

Avvertenza: se siete tradizionalisti, e il panettone per voi esiste solo in due versioni – con i canditi o con l’uvetta -, allora dovreste provare il Panettone delle Langhe dello chef Gian Piero Vivalda del ristorante Antica Corona Reale (due stelle Michelin), con arance candite, moscato d’asti e nocciole. Oppure il panettone morbido e burroso del gelatiere Simone De Feo della cremeria Capolinea di Reggio Emilia e quello concepito scientificamente da Perpetual di Roma, del ristoratore rumeno Cezar Predescu. Sempre sul tradizionale, per non sbagliare e bullarvi anche un po’, il Panettone d’Oro di Molino Pasini firmato da Andrea Tortora, pasticcere del ristorante St.Hubertus (3 Stelle Michelin).

Ma andiamo con i panettoni 2018 più strani che abbiamo provato (e ci sono piaciuti)

Panettone alla Cannabis | Just Mary

Volete calmare le anime dei parenti, fateli provare questo panettone alla cannabis. Ovviamente legale, quindi niente THC, ma tra gli ingredienti è presente l’olio di CBD, dalle proprietà rilassanti. Oltre ad una miscela di farine, tra cui quella di canapa, uvetta e canditi. Il mercato della cannabis legale è in continuo sviluppo e questo panettone ne è la prova. Il sapore erbaceo si sente, forse non distinguerete proprio la canapa, ma l’effetto placebo è assicurato. Offrilo allo zio e riprendilo col cellulare quando gli dirai che è alla Cannabis; stories dell’anno assicurata.

Panettone al grano arso e panace | Aqua Crua

La nonna potrebbe storcere il naso, già ve lo diciamo, ma questa è un’ottima alternativa se siete alla ricerca di sapori non convenzionali. Si tratta del panettone dello Chef Giuliano Baldessari di Aqua Crua. Nessun ingrediente è scontato: farina di grano arso, semi di Panace (pianta medicinale utilizzata in decotti per le sue proprietà digestive) e il lievito madre impiegato viene rinfrescato con rugiada raccolta a mano (noi ci vogliamo credere). Nessun candito ma pochissima uvetta, Il sapore risulta leggermente salato e affumicato, difficilmente avete provato panettoni di questo tipo prima. Una fetta basta e avanza, quindi non abusatene.

Pancapocollo | Santoro

Avete letto bene, in questo panettone i canditi vengono sostituiti da pezzettini di saporitissimo Capocollo di Martina Franca, un salume pugliese, a contrasto con un impasto dolciastro, burroso e molto umido. Va bene, dopo averne mangiata una fetta vorrete scolarvi mezzo litro d’acqua, ma che goduria: quando i grassi incontrano altri grassi è una gioia. Finalmente un panettone per chi non ama i dolci. Portatelo per un aperitivo natalizio, vi aprirà lo stomaco.

Panettone Orientale | Pasticceria Biasetto

Il numero fantasmagorico della Panettoneide 2018 è il 7, secondo Luigi Biasetto. Sette come i tipi di frutta secca e candita, sette come le spezie presenti nel suo Orientale al tè nero, realizzato con un lievito madre centenario. Mettetelo a centro tavola: il parente che indovina tutti gli ingredienti, oltre al miglior palato, vince di diritto tutti i soldi della tombola.

Provato ad Artisti del Panettone, la manifestazione che ogni anno a Milano riunisce i migliori panettoni d’Italia.

Panettone limone, fragola e zenzero | Forno Brisa

E se i tanto temuti canditi fossero la parte più interessante di un panettone? È il caso di questo panettone di Forno Brisa, panetteria e pizzeria di Bologna che mette in questo panettone dei canditi spaziali; limone, fragola e zenzero e un impasto meno burroso più ‘grezzo’. Questo panettone è una botta di freschezza che potrebbe chiudere benissimo un bel pasto di Natale. Poi guarda la confezione, e immaginala sotto l’albero spelacchiato di tua madre.

Panettone con gelèe di mirtilli, limone candito e tè Matcha | Pasticceria Gruè

C’è chi un panettone cerca la dolcezza estrema, chi ama un sapore più fruttato, come questo alto e soffice della pasticceria romana Gruè. La particolarità è la glassatura verde accesso che vedrete in particolare in fondo (anche se la foto non rende giustizia) e al sapore di tè matcha. Dentro i punti di geleè di Mirtilli e i limoni canditi, sicuramente il pezzo forte del panettone.

Paneton de l’Enzo (gusto Sacher) | Pasticceria Martesana

Il Panetun de l’Enzo è l’intramontabile della stagione panettoni della Pasticceria Martesana, la creazione mitologica che fonde Panettone e Sacher. Questo è il panettone che mette d’accordo praticamente tutti, chiedere a Banana per credere, che l’anno scorso se n’era scofanato un bel po’ durante il video di Natale. Una glassa al cioccolato da infarto, confettura di albicocca e tantissimo burro per risvegliare il nonno dalla botta post canapa.

Focaccia alla Canapa e Cioccolato Bianco | Pasticceria Tabiano

Focaccia e non panettone perché non raggiunge il contenuto lipidico richiesto dal disciplinare del Panettone, che è il preciso intento del pasticcere Claudio Gatti, che vuole provare a fornire un prodotto più sano e meno grasso del solito, anche con un attenta cernita degli ingredienti biologici. Ma vi assicuriamo che la consistenza e il sapore sono assolutamente soddisfacenti, soprattutto se arrivate ai conglomerati di cioccolato bianco. Quando l’abbiamo aperta in redazione, molti dei ragazzi l’hanno risoprannominato il “Kinder Delice buono e sano”, che secondo noi è il miglior complimento di sempre.

