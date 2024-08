Panino al salmone affumicato

Porzioni: 2 Preparazione: 10 minuti Totale: 25 minuti

Ingredienti

60 g di formaggio spalmabile

60 g di panna acida

30 g di maionese

1 cucchiaio e mezzo di cipolla rossa tagliata a cubetti sottili

1 cucchiaio e mezzo di di semi di senape sottaceto

2 cucchiai di succo di limone fresco

225 g di salmone affumicato, tagliato a pezzi

Sale kosher e pepe fresco macinato, q.b.

1 cucchiaino di erba cipollina tritata

2 uova grandi

2 cucchiai di burro

2 pan brioche tagliati a metà

4 fette sottili di formaggio havarti

Preparazione

1. Mescola il formaggio spalmabile, la panna acida, la maionese, la cipolla, i semi di senape e il succo di limone insieme in una ciotola di media grandezza. Aggiungi quindi il salmone e condisci con sale e pepe.

2. Scalda una noce di burro in una padella non aderente, mantenendo il fuoco basso. Rompi le uova nella padella e lasciale lì a cuocere, senza mescolare, per circa 6 o 8 minuti. Trasferisci su di un piatto e butta l’altra noce di burro nella padella. Alza il fuoco e cuoci i pan brioche girandoli una volta, fermandoti una volta che risultano dorati (ci vorranno circa 3 minuti).

3. Farcisci i panini con la miscela di salmone e condiscili con un po’ di erba cipollina. E non dimenticarti le fette di formaggio havarti!