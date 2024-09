Panino con anguilla affumicata

Porzioni: 1

Preparazione: 5 minuti

Totale: 15 minuti

Ingredienti

2 cucchiaini di aceto di vino bianco

un pizzico di zucchero

1/4 di cipolla rossa piccola, sbucciata e finemente affettata

una fetta di pane a pasta madre

burro

30-40 g di filetto di anguilla affumicata

un cucchiaio abbondante di crema di rafano, meglio se piccante

senape di Digione

Videos by VICE

Procedimento

1. Sciogli lo zucchero nell’aceto. Metti dentro la cipolla e lasciala riposare per circa un’ora.

2. Riscalda una griglia a fuoco medio. Quando è tutto pronto, stendi il pane e lascia imbrunire. Taglia il filetto di anguilla in tre pezzi di media grandezza. Imburra la parte tostata del pane. Tagliala a metà e spalmala di senape. Stendi sopra l’anguilla e poi la crema di rafano. Metti sopra l’altra fetta di pane e riporta sulla griglia. Lasciala imbrunire poi gira e cuoci in modo simile all’altra parte. Metti su un vassoio e sistema a lato la cipolla. Servi subito.

Da How Jeremy Lee Made the Most Famous Sandwich in London

Questo articolo è originariamente apparso su VICE UK.