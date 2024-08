Panino alle polpette

Per prima cosa, ricorda: puoi usare tutto il formaggio che vuoi. Il formaggio è buono; usalo. Non essere timido.

Porzioni: 6

Ingredienti

2 cucchiai di olio d’oliva

5 spicchi d’aglio, macinati

1 cipolla dolce tagliata grossolanamente

1 porro tagliato grossolanamente

25 ml di vino rosso

1 cucchiaino e ½ di paprika

1 cucchiaino e ½ di cumino macinato

3 cucchiai di sale

1 cucchiaio di pepe nero macinato fresco

794 g di pomodori sbucciati

500 g di carne di vitello macinata

500 g di carne di maiale macinata

120 g di strutto

2 cucchiai di fiocchi di peperoncino tritati

3 cucchiai di origano essiccato

2 cucchiai di semi di finocchio, macinati

220 g di pangrattato fresco

1 mazzetto di prezzemolo, tagliato grossolanamente

240 g di ricotta freschissima

3 uova grandi, sbattute

125 ml di latte intero

2 cucchiai e ½ di sale

Pepe nero macinato fresco, q.b.

1 baguette a panino

Tutte le polpette nella salsa rossa

230 g di mozzarella, grattugiata

Preparazione

1. Prendi una padella e versaci dentro l’olio d’oliva. Aggiungi l’aglio, le cipolle, il porro e scalda a fuoco medio finché non diventano leggermente traslucidi e colorati. Ci vorranno approssimativamente 5 minuti.

2. Ora puoi aggiungere anche il vino e continuare a cuocere per 2-3 minuti.

3. Aggiungi la paprika, il cumino, il sale e il pepe. Incorpora anche i pomodori assieme a un po’ del liquido che hanno lasciato nelle loro lattine. Cuoci a fuoco lento, coprendo parzialmente la pentola, per 30-45 minuti.

4. Rimuovi dai fornelli e mescola la salsa con un piccolo frullatore o un miscelatore. Assaggia e condisci con sale e pepe se necessario.

5. Mentre la salsa rossa sta cuocendo, prendi tutti gli ingredienti per le polpette e mescolali in una ciotola molto capiente. Assaggia velocemente per capire se ci sia bisogno o meno di altro condimento e, se la mistura risulta troppo asciutta, aggiungi altro latte. Se invece ha bisogno di un retrogusto più speziato, dacci dentro con il peperoncino.

6. Adesso puoi formare le polpettine: per ogni polpetta ci saranno circa 60 g di mistura (ma se le preferisci più grosse, non c’è problema).

7. Cuoci velocemente a fuoco vivo le polpette, se hai una friggitrice è meglio, prima di scottarle per un paio di minuti. Chi non ha una friggitrice può versare qualche cucchiaio di olio di canola in una casseruola e cuocerle lì.

8. Adesso scalda il forno a 135°C e posiziona le polpette in un tegame da forno bello profondo e ricoprile di salsa rossa. Anche qui non c’è problema se decidi di versare tantissima. Copri il tegame con un coperchio o un foglio d’alluminio e lascia in cottura per 2 ore.

9. Rimuovi le polpette dal forno ma non spegnerlo! Lo userai per scaldare la baguette tagliata a metà (meglio se per il lungo, ma ma puoi tagliarla anche in un altro modo se preferisci).

10. Cospargi della mozzarella nella baguette e scalda il tutto nel forno finché il formaggio non si è sciolto.

11. Rimuovi il pane dal forno e farciscilo con le polpette. Versa quindi dell’altra salsa rossa, guarnisci con altro formaggio e goditelo.